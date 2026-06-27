Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Antandros 2. Antik Fest" başladı.

Festivalin açılışı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Altınoluk Kordonu'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren "Aeneas" kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi ile Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen festivalin açılışında konuşan Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Antandros'un yalnızca bir antik kent değil insanlığın ortak mirasının, kadim medeniyetlerin ve binlerce yıllık yaşanmışlıkların abidesi olduğunu söyledi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da bu yıl daha da zenginleşen içeriğiyle festivalin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bölgemizin önemli kültür etkinliklerinden biri olacağına olan inancım tamdır. Edremit, Kaz Dağları'nın eşsiz doğası, Ege'nin bereketli kıyıları, zeytin kültürünün, termal kaynakların ve binlerce yıllık tarihi ile ülkemizin en özel destinasyonlarından biridir." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da Antandros'un yalnızca Edremit'in değil ülkenin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu, festivalin tarih ve kültür bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz da festivalin bölgenin kültürel tanıtımında çok önemli konuma sahip olduğunu söyledi.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gülçin Cömert de Antandros'un sahip olduğu tarihi değerin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Cömert, Antandros'un yalnızca arkeolojik alan değil bölgenin kültürel kimliğinin önemli parçası olduğuna dikkati çekerek, festival sayesinde tarih, kültür ve sanatın bir araya geldiğini ifade etti.

Üç gün sürecek festival boyunca Antandros Antik Kenti'nin tanıtımı, kültürel mirasın korunması ve bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çok sayıda etkinlik, söyleşi, panel, sergi, yürüyüş ve konser düzenlenecek.