Antandros 2. Antik Fest Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antandros 2. Antik Fest Başladı

Antandros 2. Antik Fest Başladı
27.06.2026 12:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen festival, Antandros'un kültürel mirasını tanıtıyor.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Antandros 2. Antik Fest" başladı.

Festivalin açılışı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Altınoluk Kordonu'ndan Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren "Aeneas" kortej yürüyüşüyle gerçekleştirildi.

Edremit Belediyesi ile Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde bu yıl ikinci kez düzenlenen festivalin açılışında konuşan Balıkesir Vali Yardımcısı Mustafa İlhan, Antandros'un yalnızca bir antik kent değil insanlığın ortak mirasının, kadim medeniyetlerin ve binlerce yıllık yaşanmışlıkların abidesi olduğunu söyledi.

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş da bu yıl daha da zenginleşen içeriğiyle festivalin geleneksel hale geldiğini belirterek, "Bölgemizin önemli kültür etkinliklerinden biri olacağına olan inancım tamdır. Edremit, Kaz Dağları'nın eşsiz doğası, Ege'nin bereketli kıyıları, zeytin kültürünün, termal kaynakların ve binlerce yıllık tarihi ile ülkemizin en özel destinasyonlarından biridir." diye konuştu.

Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş da Antandros'un yalnızca Edremit'in değil ülkenin önemli kültürel miraslarından biri olduğunu, festivalin tarih ve kültür bilincinin gelişmesine önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz da festivalin bölgenin kültürel tanıtımında çok önemli konuma sahip olduğunu söyledi.

Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Gülçin Cömert de Antandros'un sahip olduğu tarihi değerin korunmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Cömert, Antandros'un yalnızca arkeolojik alan değil bölgenin kültürel kimliğinin önemli parçası olduğuna dikkati çekerek, festival sayesinde tarih, kültür ve sanatın bir araya geldiğini ifade etti.

Üç gün sürecek festival boyunca Antandros Antik Kenti'nin tanıtımı, kültürel mirasın korunması ve bölgenin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çok sayıda etkinlik, söyleşi, panel, sergi, yürüyüş ve konser düzenlenecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Balıkesir, Festival, Etkinlik, Edremit, Kültür, Turizm, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antandros 2. Antik Fest Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski CHP’li vekil ile kardeşi arasında “anne bakımı“ krizi Jandarmalık oldular Eski CHP'li vekil ile kardeşi arasında "anne bakımı" krizi! Jandarmalık oldular
6 ilde lüks araç operasyonu 30 milyon liralık vurgun yapmışlar 6 ilde lüks araç operasyonu! 30 milyon liralık vurgun yapmışlar
Antalya’da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu Antalya'da oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek NATO Zirvesi öncesi Ankara alarmda: Motosiklet kullanmak yasak, o araçlar kente giremeyecek
Kongo’da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm Kongo'da ebola salgını: 1155 vaka, 304 ölüm
Özgür Özel Diyarbakır’da: Güne Selahattin Demirtaş’ın selamıyla başladık Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

12:54
Galatasaray’da tarihi kongre Dursun Özbek, “En çok heyecanlandığım proje“ diyerek duyurdu
Galatasaray'da tarihi kongre! Dursun Özbek, "En çok heyecanlandığım proje" diyerek duyurdu
11:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar
11:15
AK Parti kampı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor
11:13
Fransa’da hayat durma noktasında Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı
11:00
Kadın müşterilere “Canım, balım, bekar mısın“ dedi, tazminatsız kovuldu
Kadın müşterilere "Canım, balım, bekar mısın?" dedi, tazminatsız kovuldu
10:49
YKS’de hatalı sorular var iddiası ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak
YKS'de hatalı sorular var iddiası! ÖSYM inceleme başlattı: İptal mi olacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2026 13:01:51. #7.12#
SON DAKİKA: Antandros 2. Antik Fest Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.