Antik kentte Roma dönemi Liman Hamamı'na ait bulgular ortaya çıktı - Son Dakika
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Antik kentte Roma dönemi Liman Hamamı'na ait bulgular ortaya çıktı

19.10.2022 09:32

Antik kentte Roma dönemi Liman Hamamı'na ait bulgular ortaya çıktı Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 11 yıldır sürdürülen Adramytteion Antik Kenti kazıları sırasında Roma Dönemine ait liman hamamın yeraltı ısıtma sistemine rastlandı.

Antik kentte Roma dönemi Liman Hamamı'na ait bulgular ortaya çıktı

BALIKESİR - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde 11 yıldır sürdürülen Adramytteion Antik Kenti kazıları sırasında Roma Dönemine ait liman hamamın yeraltı ısıtma sistemine rastlandı.

Kazı heyeti başkanı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Murat Özgen, İHA'ya yaptığı açıklamada, Ören'de yaşayan doku içerisindeki tek katlı, iki katlı evler ve onların 6 metre altında Adramytteion antik Kentinin Roma Dönemi hamam yapısının bulunduğu bilgisini verdi.

Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Murat Özgen, "Burada bulunduğumuz mekan geçtiğimiz yıllar içerisinde çalışmasını sürdürdüğümüz Ören yaşayan dokusu içerisindeki alanlardan biri, Roma Dönemi Liman hamam yapısı. Aslında buradaki yoğun Bizans dokusu altında karada açığa çıkardığımız ilk Roma yapısı diyebilirim. Burada sürdürülen çalışmalarda bizim bütün Ören Mahallesinde uygun alanlarda test sondajlarımız, tespit sondajlarımız devam etmekteyken bu tespit sondajlarına denk gelen ve kazısı uygun alanlarda çalışmaları ilerletmekteyiz. Bu anlamda buradaki yapı bütününe denk gelen test sondajımızda alan şeklinde değerlendirerek devam ettik."dedi.

Bulunan liman hamamı hakkında bilgiler veren Özgen "Önceki yıllarda buradaki hamam yapısının fonksiyonuna dair belli ipuçları vardı. Bu yapının milattan sonraki iki ya da üçüncü yüzyıla tarihlenen bir yapı olduğunu ve Bizans döneminde de sürekli kullanımının farklı fonksiyon olduğunu biliyorduk. Biz orijinal evresi yani Roma dönemi evresi üzerine yoğunlaştık. Geçen seneden devam ettirdiğimiz çalışmalarla bu yapının altyapı sistemine dair bulgular yanında hipo kaoustum bölümünü açığa çıkardık. Yapı içi buluntularla birlikte buranın Roma Dönemi liman hamamı olduğunu belirlemiş bulunmaktayız. Önümüzdeki yıllarda bu alanda yapının tamamında çalışmalar devam edecek. Şu an gözlemlendiğiniz durum; yapının ancak bir bölümü. Burada da oldukça büyük bir kamusal donatı mevcut."dedi.

Kaynak: İHA
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Balıkesir, Roma, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Antik kentte Roma dönemi Liman Hamamı'na ait bulgular ortaya çıktı - Son Dakika

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