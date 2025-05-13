Antik Oda Mezar Aydın'da Bulundu

AYDIN'ın Efeler ilçesinde Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki yol çalışması sırasında ortaya çıkan Roma dönemine ait oda mezar, kontrollerin tamamlanmasının ardından kapatıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer Mahallesi'nde 25 Nisan'da yol yenileme çalışması yaptı. Bölgenin arkeolojik SİT alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti. Tralleis Antik Kenti'ne yaklaşık 2 kilometre mesafedeki kazı çalışmasında, büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı. Küplerin içerisinde 3 insana ait olduğu değerlendirilen kemik ve küller tespit edildi. Çalışmalar devam ederken kremasyon küplerin bulunduğu alandaki 'oda mezar' ortaya çıkarıldı. 17 gün boyunca süren çalışmaların ardından Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, bölge hakkında kararını verdi. Alınan kararda, mezarın üstünün kapatılması ve asfaltlama çalışmalarının Aydın Müze Müdürlüğü ekiplerinin denetimleriyle devam etmesi kararı alındı.

Haber: Mert CONA/AYDIN,