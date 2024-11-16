Ardahan Kalesi'nde Ziyaretçi Rekoru - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Ardahan Kalesi'nde Ziyaretçi Rekoru

Ardahan Kalesi\'nde Ziyaretçi Rekoru

Ardahan Kalesi, 2023'ün ilk 10 ayında 194 bin 440 turist ağırlayarak ziyaretçi sayısını iki kat artırdı.

16.11.2024 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarihi Ardahan Kalesi, bu yılın ilk 10 ayında 194 bin 440 yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Tarihi geçmişinin Selçuklulara dayandığı tahmin edilen Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi, kentin en önemli tarihi yapıları arasında bulunuyor.

Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılan ve günümüze kadar ulaşan kaleye ziyaretçi sayısı geçen yıla oranla bu yıl iki katına çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, AA muhabirine, Ardahan Kalesi'nin kentin en önemli tarihi değerlerinden biri olduğunu söyledi.

Ziyaretçi sayısı bir yılda ikiye katlandı

Kalenin bu yaz turist sayısında rekor kırmasının kendilerini sevindirdiğini ifade eden Dede, "Kalemiz, 2023 yılının 12 ayında 92 bin 823 ziyaretçi ağırlamıştı. Bu yılın sadece on ayında ziyaretçi sayısı 194 bin 440 olarak kayıtlara geçti. Bu veriler turizm yatırımları açısından son derece kıymetli ve caziptir." dedi.

Kentin tanınırlığının arttığını dile getiren Dede, "Diğer turizm unsurları destinasyonlarını da eklediğimizde sayı daha da artıyor. Dolayısıyla bu rakamlar turizm yatırımlarını teşvik edici, güven verici bir durum. Bu nedenle çok önemsiyoruz. Ecdadın bize bıraktığı bu değeri korumaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ardahan'ın turizm açısından stratejik noktada olduğuna dikkati çeken Dede, "Ardahan'ı ziyaret eden birinin yaklaşık 2 saatte Karadeniz'e ve aynı mesafede Ağrı Dağı'na gidebildiğini görüyoruz. Gürcistan'a 2 sınır kapımız açıldı. Bu artan ivmeyi değerlendirmek istiyoruz. Turizmde önemli potansiyele sahibiz." diye konuştu.

Dede, kalenin temizlik ve güvenliğinde titiz davranan görevlilere de teşekkür etti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, ardahan, Ekonomi, turist, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Ardahan Kalesi'nde Ziyaretçi Rekoru - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:08 Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi Ahmet Türk, kendisine desteğe gelen İmamoğlu için 42 oğlak kestirdi
13:49 Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli Benzine indirim geliyor: Tarih de tutar da belli
12:40 Köfteci Yusuf’un ardından bir skandal daha Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti Köfteci Yusuf'un ardından bir skandal daha! Ünlü firmanın dönerinden çıkanlar şoke etti
17:18 AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhur İttifakı hedefine kararlı şekilde yürüyor
17:04 İstanbul’da Vale Ücretleri 2025’ten İtibaren Sabitleniyor İstanbul'da Vale Ücretleri 2025'ten İtibaren Sabitleniyor
17:02 Tekirdağ’da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
16:56 Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu Ülkedeki çocukların kaderini değiştirecek yasa meclisten geçti, vekiller mutluluktan havaya uçtu
16:43 Elon Musk’a şok: Bundesliga ekibi X’i terk etti Elon Musk'a şok: Bundesliga ekibi X'i terk etti
16:42 Kim Jong-Un’dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW’yi havaya uçurdu Kim Jong-Un'dan gövde gösterisi: Yeni insansız hava araçlarıyla BMW'yi havaya uçurdu
16:26 Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı Yapay Zeka, 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı
16:20 Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü Kızgın boğanın üzerinden atlamak isterken aldığı tek boynuz darbesi ile öldü
16:13 Cemal Enginyurt, Demokrat Parti’den ayrılıyor mu Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den ayrılıyor mu? Zafer Partisi iddiaları sonrası flaş gelişme
16:08 Donald Trump’ın bakan adayı ABD’li milyarder Elon Musk’tan ilk hamle Donald Trump'ın bakan adayı ABD'li milyarder Elon Musk'tan ilk hamle
16:08 Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar Profesörleri yüksek gelir vaadiyle dolandırmışlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 14:30:57. #1.11#
SON DAKİKA: Ardahan Kalesi'nde Ziyaretçi Rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.