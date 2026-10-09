Arguvan Belediye Başkanı Eren, evinin odasını köy müzesine dönüştürdü

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, ilçedeki evinin bir odasını 'Köy Müzesi'ne dönüştürdü. Eskiden kullanılan yüzlerce eşyayı evinde sergileyen Eren, Arguvan tarihine de ışık tutan değerli eşyaların sergilendiği bir müze kurmayı amaçladığını söyledi.

Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren'in uzun yıllardır sürdürdüğü koleksiyon çalışması, ilçenin ve köylerinin geçmiş yaşamına ışık tutuyor. Tarım aletlerinden ev eşyalarına, müzik aletlerinden el emeği ürünlere kadar yüzlerce parçanın yer aldığı koleksiyonun, gelecekte etnografya müzesine dönüştürülmesi hedefleniyor.

Geçmişten günümüze kültürel mirası aktarmak amacıyla koleksiyon çalışmalarına yıllar önce başladığını belirten Arguvan Belediye Başkanı Ersoy Eren, "Geçmişten günümüze bir aktarım sağlamak amacıyla bu çalışmaya uzun yıllar önce başladım. Daha sonra Arguvan'a yerleşmeye karar verince koleksiyonumu burada da geliştirmeye gayret ettim. Bana hediye edilen ve kendi imkanlarımla satın aldığım ürünlerin yanı sıra bölgenin tarım aletlerini, ev eşyalarını ve geçmişte insanların geçimlerini sağlamak için kullandıkları araç gereçleri muhafaza ederek bir koleksiyon oluşturmaya çalıştık. Buradaki temel amacımız, geçmişi geleceğe taşımak ve kaybolmaya yüz tutmuş araç gereçleri genç nesillere tanıtmak. Gençlerin geçmişte kullanılan eşyaları görmesini, tanımasını ve kültürel mirasımızı yakından öğrenmesini istiyoruz. Bu doğrultuda uzun yılların emeğiyle yüzlerce parçadan oluşan bir koleksiyon meydana getirdik" dedi.

Eren, koleksiyonda önemli eşyaların olduğuna dikkat çekerek, "Arguvan'ın tarihine ışık tutan arşivimiz, kitaplarımız, tarım aletlerimiz ve ev eşyalarımız bulunuyor. Koleksiyonumuzda müzik aletlerinden aydınlatma araçlarına, tarım aletlerinden günlük yaşamda kullanılan eşyalara kadar çok çeşitli ürünler yer alıyor. Örneğin, yaklaşık 90 yıllık, dedelerimizin yaptığı bir sazımız var. Geçmişte insanlar ihtiyaç duydukları birçok eşyayı kendi el emekleriyle üretirdi. Biz de o dönemlerin el işçiliğini yansıtan bu ürünleri korumaya çalışıyoruz. Hem sergi alanımızda hem de bahçemizde sergilediğimiz büyük tarım aletleri bulunuyor. Bu koleksiyon, yalnızca eski eşyalardan oluşmuyor; Arguvan'ın ve köylerinin geçmişten günümüze uzanan hikayesini anlatıyor. Buradaki her parçanın ayrı bir anısı ve taşıdığı bir anlam var. Tırmıklardan oraklara, tıraş malzemelerinden küçük dikiş makinelerine kadar pek çok eşya bulunuyor. Bugün gençlerimizin çoğunun bilmediği bazı araç gereçler, geçmişte insanların günlük yaşamlarının vazgeçilmez parçalarıydı. Örneğin, palan yapımında kullanılan malzemeler ve bu iş sırasında eli korumaya yarayan araçlar, geçmişteki üretim yöntemlerini anlamamız açısından oldukça önemli" şeklinde konuştu.

Arguvan'ın tarihine de ışık tutan eşyaların bir müzede sergilenmesini istediğini aktaran Başkan Eren, "Zaman içerisinde koleksiyon kendiliğinden de gelişiyor. Gezdiğim yerlerde karşıma çıkan parçaları alıp muhafaza ediyorum. Merakımı bilen insanlar da zaman zaman ellerindeki eşyaları bana hediye ediyor. Böylece koleksiyonumuza yeni parçalar eklenmeye devam ediyor. Ancak asıl hedefimiz, Arguvan'da bir etnografya müzesi oluşturmak. Şu anda yüzlerce parçayı küçük bir odada sergilemeye çalışıyoruz. O kadar çok küçük materyal var ki hepsini gerektiği gibi göstermek mümkün olmuyor. Bu nedenle koleksiyonun daha geniş bir alanda sergilenmesi ve müzeye dönüştürülmesi gerektiğine inanıyorum. İlerleyen süreçte böyle bir müzenin hayata geçirilmesini ve sergide bulunan ya da henüz sergilenmeyen bütün eşyaların müzeye bağışlanmasını hedefliyorum. Çünkü bu koleksiyonun yalnızca benim elimde kalmasının yeterince verimli olmayacağını düşünüyorum. Bu mirası toplumun tamamına ulaştırmak, herkesin görmesini ve öğrenmesini sağlamak gerekiyor" diye konuştu