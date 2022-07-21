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Arkadaşlarını örnek alarak başladığı Rölyef Sanatında ikinci sergisini açtı

KARABÜK - Karabük'te 4 yıl önce arkadaşlarından örnek alarak rölyef sanatına yönelen KARDEMİR işçisi Latif İpek, Safranbolu'da ikinci resim sergisini açtı.

Karabük Demir Çelik Fabrikası'nda işçi olarak çalışan 41 yaşındaki Latif İpek, merak ederek başladığı rölyef sanatında eserlerini yapmaya devam ediyor. Bu yıl 21 adet eser üreten İpek, Safranbolu Cıngıllıoğlu Sergi Salonu'nda 'Karabük'e boyut katanlar' isimli ikinci resim sergisini açtı.

Sergide geçen yılki eserlerle birlikte 26 adet eserin bulunduğunu belirten Latif İpek, "Rölyef yapmayı seviyorum. Meşakkatli bir iş" dedi.

İpek, bu yıl yaptığı eserlerinin bazılarını 1 haftada bazılarını da 1.5 ayda tamamladığını söyledi.

Rölyef sanatına başlama sürecinden bahseden İpek, "Rölyef yapan arkadaşları görüyordum ilk bir yıl onları izledim ama cesaret edemedim. Yapabilir miyim? noktasında sıkıntılarım vardı. Bir gün kursta hocam bende yapabilir miyim dedim ve o gündür yapıyoruz" diye konuştu.

Bursa'dan Safranbolu'ya geziye gelen Salih de, resim sergisinin çok güzel olduğunu, Latif İpek'in mükemmel bir el işçiliği yaptığının aktardı.