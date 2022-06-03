Arkeoloji Kulübü öğrencileri zemin mozaiği yapımını deneyimledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Arkeoloji Kulübü, tarih meraklılarını 8 bin 500 yıllık geçmişi bulunan Arkeopark'ta buluşturmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, arkeoloji bilincinin oluşturulması ve uygulamalı saha çalışmalarının yapılması amacıyla oluşturulan Arkeoloji Kulübü, Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi'ndeki Aktopraklık Höyüğü'nde yer alan Arkeopark'ı atölye çalışmalarıyla eğitim alanına dönüştürdü.

Geçen ay yapılan "Hitit Çivi Atölyesi" ile 3 bin 500 yıllık geçmişi olan Hitit çivi yazısını uygulamalı olarak tarih meraklılarına öğreten kulüp, milattan önce 750'nci yıllara ait Gordion mozaiklerini günümüze taşıdı. Atölye çalışmasına katılan Uludağ Üniversitesi Siyaset ve Kamu Yönetimi bölümü öğrencileri, yaklaşık 3 bin yıl öncesinin popüler sanatı olan zemin mozaiklerinin nasıl hayat bulduğunu hem öğrendi hem de uygulamalı olarak gerçekleştirdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi arkeologlarından Volkan Karaca, arkeoloji biliminin doğru anlaşılması için bu tür atölye çalışmaları yaptıklarını bildirdi.

Antik döneme ait eşyaları ve kullanılan araç gereçleri arkeoloji meraklılarına tanıttıklarını belirten Karaca, "Mozaik tekniğimizde harç olarak, Romalı Mimar Vitrivius'un tarifini uyguluyoruz. Ancak mozaikte kullandığımız taşlar kesme değil doğal. Bu örnekleri Gordion mozaiklerinde görüyoruz. Sivil vatandaşa yönelik mozaik atölyesinin Türkiye'de ilk olduğunu söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Atölyeye katılan gençler de harç yapımından doğal taşların dizilimine kadar çağlar öncesinin önemli sanat dalı mozaik yapımını uygulamalı olarak hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadı.