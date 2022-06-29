Arnavutluk'ta Türk Kültür Haftası başladı - Son Dakika
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Arnavutluk'ta Türk Kültür Haftası başladı

29.06.2022 18:06
Arnavutluk'ta Türk Kültür Haftası başladı

Arnavutluk'un Tiran, İşkodra ve Elbasan kentlerinde 7 Temmuz'a kadar devam edecek Türk Kültür Haftası başladı.

Arnavutluk'un Tiran, İşkodra ve Elbasan kentlerinde 7 Temmuz'a kadar devam edecek Türk Kültür Haftası başladı.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Arnavutluk Kültür Bakanlığı iş birliğiyle Uluslararası Kültür Haftaları Projesi kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerle Türk kültürünün birbirinden renkli unsurları tanıtılacak.

Edebiyattan tiyatroya, gastronomiden halk müziğine, sinemadan çocuk oyunlarına kadar birçok etkinliğin düzenleneceği haftada, büyük uygarlıklara ev sahipliği yapan Türkiye'nin zengin kültüründen örnekler sergilenecek.

Etkinlikte, Türk mutfağının seçkin yemekleri Arnavutluk halkına sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2005'ten bu yana yürütülen TEDA Çeviri ve Yayım Destek Programı kapsamında Türkçeden Arnavutçaya çevirisi ve yayımı gerçekleştirilmiş yaklaşık 300 kitaptan oluşan "Arnavutçada Türk Edebiyatı Sergisi" ziyarete açık olacak.

Etkinlikte ayrıca, Türkolog Tahir Dizdari'nin Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca kitaplaştırılan "Tahir Dizdari'nin Hayatı ve Eserleri" eseri Arnavutluk halkına tanıtılacak.

Programda, Türk Dil Kurumu tarafından basımı yapılan "Arnavutçadaki Türkçe Alıntılar" isimli kitap da Arnavutluk edebiyat dünyasıyla buluşacak.

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Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyeti, Devlet Tiyatroları, Tiran, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Arnavutluk'ta Türk Kültür Haftası başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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