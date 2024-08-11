Artvin'in Şavşat ilçesinde 44 yıldır akordiyon çalan Mehmet Yılmaz - Son Dakika
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Kültür Sanat

Artvin'in Şavşat ilçesinde 44 yıldır akordiyon çalan Mehmet Yılmaz

Artvin\'in Şavşat ilçesinde 44 yıldır akordiyon çalan Mehmet Yılmaz

Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Yılmaz, 44 yıldır düğün, festival ve şenliklerde akordiyon çalıp yöresel ezgileri seslendiriyor. Yılmaz, müzik hayatında 2 albüm çıkardığını ve birçok farklı ilde sahne aldığını belirtti.

11.08.2024 11:17
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Artvin'in Şavşat ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Mehmet Yılmaz, 44 yıldır düğün, festival ve şenliklerde akordiyon çalıp yöresel ezgileri seslendiriyor.

Kentte "Akordiyoncu Mehmet" olarak tanınan Yılmaz, 19 yaşında kayınpederinin çok heves ettiği için aldığı akordiyonu bugüne kadar elinden bırakmadı.

Artvin başka olmak üzere farklı illerde 44 yıldır düğün, şenlik ve festivallerin aranan yüzü olan Yılmaz, akordiyon çalarken bir yandan da Türkçe ve Gürcüce şarkılar, türküler seslendiriyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının mahalli sanatçılar listesinde yer alan Yılmaz, yöredeki vatandaşların talebi üzerine 2000'lerin başında 2 albüm çıkardı.

12 akordiyonu olan Mehmet Yılmaz, AA muhabirine, müziğe lise yıllarında ilgi duymaya başladığını ve ilk olarak bağlama çaldığını söyledi.

Şavşat ve köylerinde akordiyonun çok yaygın olduğunu belirten Yılmaz, çok heves ettiği akordiyonu maddi imkansızlıkar nedeniyle alamadığını anlattı.

18 yaşında evlenen Yılmaz, bir yıl sonra kayınpederinin kendisine akordiyon hediye ettiğini dile getirerek, "Benim 44 yıldır akordiyon çalmama vesile olan kaynatamdır. Kendisi de tulum yapıp çalıyordu. Kaynatam bir koyun satıp üzerine de biraz para ekleyerek ilk akordiyonumu aldı. 44 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Düğün, dernek, festival, piknik, her türlü ortama sanatçı olarak davet edildik. Buralarda çaldık, söyledik." dedi.

Yılmaz, yarım asra yaklaşan müzik hayatında "Artvin Yayla Esintileri" ve "Artvin Geceleri" adlı iki albüm çıkardığını ifade ederek, "Masrafları karşılamak için iki boğamı sattım. Bu albümlerde tamamen kendim çaldım, kendim söyledim. İstanbul'da Artvinli sanatçı Bayar Şahin'in stüdyolarında bu albümleri yaptık, 4-5 bin civarında yaptık ve bunları sattık. İkinci albümümü de aynı şekilde yaptık. Gürcü müziklerinde söz yazarlığı da yaptım." diye konuştu.

"Akordiyoncu Mehmet" olarak tanındığını kaydeden Yılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet Yılmaz dediğin zaman beni kimse tanımaz ama 'Akordiyoncu Mehmet' dediğinde beni tanımayan olmaz. Ben bundan gurur duyuyorum, bu mesleği severek icra ediyorum. Tüm gençlere de öneriyorum. Başlı başına bir orkestra. Akordiyoncu Mehmet olarak sevildim ve sevdim. Kimseyi geri çevirmedim, kimseye yok demedim. Ben ekonomik anlamda da kimseyi yormadan, imkanlar doğrultusunda her yere gittim, geldim. En güzelini yaptığıma da inanıyorum."

"Buradan kazandığım parayla çocuklarımı okuttum"

Yılmaz, bu sanatı sağlığı el verdiği sürece icra edeceğini belirterek, "6 çocuk babasıyım, her biri dört yıllık üniversite mezunu. Buradan kazandığım parayla çocuklarımı okuttum, ailemi geçindirdim. Kiminin parası, kiminin duası. Bana geçim kapısı oldu." dedi.

Sadece Artvin'de değil, Türkiye'nin pek çok farklı ilinde sahne aldığını vurgulayan Yılmaz, "Neşeli ol ki genç kalasın. Müzik ruhun gıdasıdır." ifadelerini kullandı.

Mehmet Yılmaz'ı örnek alarak 20 yıldır akordiyon çalan Şavşatlı Mürsel Akdemir ise bölgede akordiyonun özel bir yeri olduğunu ifade ederek, bu işte kendini geliştirerek İstanbul'a gittiğini ve orada müzik hayatını sürdürdüğünü söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Artvin'in Şavşat ilçesinde 44 yıldır akordiyon çalan Mehmet Yılmaz - Son Dakika

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