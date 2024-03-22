Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 51. yılında Sivas'ta düzenlenen "Aşık Veysel Anma" konseri ile anıldı.
Muhsin Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki konser öncesi ozanın hayatını anlatan sinevizyon gösterisi sunuldu.
Daha sonra robot teknolojileri uzmanı Adil Çelik tarafından Aşık Veysel'in fiziksel özelliklerine göre tasarlanan insansı robot, izleyicilere mini bir konser verdi.
Konser Kültür ve Turizm Bakanlığı Ankara Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçıları Pelin Karakuş ve Ertan Çıngı'nın, Aşık Veysel ve Sivas yöresi türküleri ile son buldu.
Programa Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Semiha Ekinci, Şarkışla Kaymakamı Samet Öztürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aziz Erdoğan, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Son Dakika › Kültür Sanat › Aşık Veysel'in Anma Konseri Sivas'ta Gerçekleştirildi - Son Dakika
Fransa, Belçika, Kanada, Lüksemburg, İsviçre ve Polonya'nın Ankara Büyükelçiliklerinin ortaklaşa düzenlediği Ankara Frankofon Film Festivali, Kızılay semtindeki Büyülü Fener Sineması'nda açıldı. Festival kapsamında, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde birçok seçkin Fransızca film gösterime girecek. Festival, İstanbul ve İzmir'de de düzenlenecek ve ayrıca Bursa, Adana, Ayvalık, Diyarbakır, Gaziantep, Çanakkale, Lüleburgaz, Eskişehir ve Mersin gibi farklı kentlerde de etkinlikler gerçekleştirilecek.
Türk dünyasının ortak değerlerine ve geçmişine katkı sağlamak amacıyla yola çıkan TRT Avaz'ın 15. kuruluş yıl dönümü, düzenlenen konserle kutlandı. TRT Arı Stüdyosu'ndaki konser öncesinde, TRT Avaz'ın 15 yıllık başarılarının anlatıldığı kısa belgesel gösterildi. Şef Eray İnal yönetimindeki senfoni orkestrasına, Türkiye'den Ümit Tokcan, Azerbaycan'dan İlham Nazarov ve Alafsar Rahimov, Kazakistan'dan Aida Baigelova, Kırgızistan'dan Aizirek Momunova, Özbekistan'dan İroda Yuldasheva ve Kerküklü Türkmen sanatçı Ahmet Tuzlu şarkılarıyla eşlik etti. Nevruz Bayramı'nın da kutlandığı konser kapsamında, Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' eseri de seslendirildi.
Türkiye'nin 100 yıllık serüvenine tanıklık eden Baylan Pastanesi'nin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği süreci anlatan 'İstanbul'un Baylan'ı: 100 Yıllık Serüven' sergisi, YapıKredi bomontiada Galeri'de sanatseverlerle buluştu. Sergi, Baylan'ın dönüşümü, pastacılık alanındaki çalışmaları, İstanbul kültürüne katkıları ve önemli tatlıların hikayelerine yer veriyor. Sergi, 29 Mart'a kadar ziyaret edilebilir.
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