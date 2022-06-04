Asırlık cerrahi aletler bu müzede - Son Dakika
Üye Girişi

Asırlık cerrahi aletler bu müzede

04.06.2022 12:16

- Asırlık cerrahi aletler bu müzede Geçmişten günümüze kadar cerrahi el aletleri ile sağlık alanındaki diğer cihaz ve malzemelerin gelişim süreci Samsun'daki Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergileniyor.

- Asırlık cerrahi aletler bu müzede

SAMSUN - Geçmişten günümüze kadar cerrahi el aletleri ile sağlık alanındaki diğer cihaz ve malzemelerin gelişim süreci Samsun'daki Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'nde sergileniyor.

Samsun'da atıl halde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na ait tarihi tren bakım atölyesi restore edilerek Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi'ne dönüştürüldü. İçerisinde Kurtuluş Savaşı'ndan kalma üzerinde halen askerlerin kan ve ter izleri bulunan iki sedye, fetüsler, hastanelerde eskiden kullanılan hasta destek ürünleri, kadın doğum, kulak burun boğaz ve diş tedavisinde kullanılan eski cerrahi aletlerin gelişimlerinin sergilendiği müze, açıldığı 2021 yılından bugüne vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi koordinatörü Tuğba Kaya, "Müzemizin açılma amacı geçmişten günümüze cerrahi el aletlerinin neler olduğunu kişilere göstermek ve paylaşmaktır. Müzemizin bir bölümünde 18. ve 19. yüzyıla ait eserlerle karşılaşıyorlar. Medikal Kümelenme İnovasyon Derneği tarafında işletmesi yapıldığı için müzemizin diğer bir kısmında ise kümede bulunan üyelerimizin yaptıkları el aletleri yer almaktadır. Cerrahi el aletlerinde üretimde Türkiye'de birinci sırada, dünyada üçüncü sıradayız. Müzemizin içerisinde boşaltma kapları, termoforlar, tartılar, baston ve koltuk değnekleri, masaj aletleri, mor ışın aletleri gibi birçok alet bulunuyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Anatomi Anabilim Dalı'ndan da müzemize getirilen fetüslerimiz mevcut. Müzemize vatandaşalar ve öğrencilerin ilgisi artarak devam ediyor. Projelerimiz müzede devam ediyor. Öğrencilere burada Samsun İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilkyardımda farkındalık eğitim veriliyor. Sonrasında da katılımcıları bir teşekkür sertifikası ile ödüllendiriyoruz" dedi.

Cerrahi Aletler ve Sağlık Müzesi herkesin ilgisini çekiyor.

Asırlık cerrahi aletler bu müzede
Asırlık cerrahi aletler bu müzede
Asırlık cerrahi aletler bu müzede
Asırlık cerrahi aletler bu müzede

YORUMLAR
500
Ayvacık Terice Ortaokulu öğrencileri Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti Ayvacık Terice Ortaokulu öğrencileri Türkiye Şampiyonası'nda derece elde etti Hisarcıklıoğlu'nun adı meclis salonuna verildi Hisarcıklıoğlu'nun adı meclis salonuna verildi
Kaynak: İHA

Devlet Demiryolları, Türkiye, Samsun, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Asırlık cerrahi aletler bu müzede - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
12:57 Kılıçdaroğlu'nun SADAT iddiasına Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıt verdi: Külliye'de görüşme oldu ama evlerinde görüşmedim
12:50 ABD'de hayvanat bahçesi bakıcısı tarafından kurt adam olduğu iddia edilen bir yaratığın fotoğraflarının çekilmesi tedirgin etti
10:46 İstanbul'da maymun çiçeği virüsü şüphesi! Eczacının bildirdiği 3 kişi hastaneye götürüldü, test sonuçları bekleniyor
01:09 İki grup arasında çıkan kavgaya müdahale etmek isteyen 2 polis yaralandı
00:45 Evine gelen misafirin intihar ettiğini söylemişti, gerçek çok geçmeden anlaşıldı
00:44 Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Lazaris, PKK gösterisi nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı!
23:52 Milletler Ligi'nde oynanan voleybol karşılaşmasına Meral Akşener'in protestosu damga vurdu! Türkistan bayrağı açarak slogan attı
23:34 Ümit Özdağ'ın Beyazıt Öztürk paylaşımı kısa sürede gündem oldu! Gerçek ortaya çıkınca paylaşımlar silindi
23:30 NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası ilk açıklama: Diyaloğu sürdüreceğiz
23:27 Almanya'da asgari ücrete 3. kez zam yapıldı! Saatlik ücret 12 euroya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.06.2022 13:33:19. #1.11#
SON DAKİKA: Asırlık cerrahi aletler bu müzede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement