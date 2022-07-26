Asırlık çınarların altında ahşap heykelleri yapıyorlar - Son Dakika
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Asırlık çınarların altında ahşap heykelleri yapıyorlar

26.07.2022 10:58
Asırlık çınarların altında ahşap heykelleri yapıyorlar

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 2'si İran, 1'i Bulgar, 6 sanatçının katıldığı 27. Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu'nda, sanatçılar asırlık çınar ağaçlarının altında heykellerini yapıyor.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 2'si İran, 1'i Bulgar, 6 sanatçının katıldığı 27. Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu'nda, sanatçılar asırlık çınar ağaçlarının altında heykellerini yapıyor. Her gün alana gelerek ahşaba şekil veren sanatçıların eserleri, kentteki alanlarda sergilenecek.

Gölcük ilçesi Değirmendere Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'nda bu yıl 27'ncisi yapılan Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu'na Bulgaristan'dan Milena Taneva, İran'dan Mchammadmoslem Saeid ve Hossien Nakhaee ile Çağrı Gözkonan, Sevinç Çiçek ve Tansel Çeber katılıyor. Dev çınar ağaçlarının gölgesinde ahşaplara şekil veren sanatçıların çalışmaları vatandaşlar tarafından da ilgiyle izleniyor. Sanatçıların, 6 Ağustos'a kadar tamamlayacakları eserleri, kentte uygun görülen yerlerde sergilenecek.

Kocaeli Üniversitesi Resim ve Heykel Bölümü mezunu Sevinç Çiçek, "Ahşap heykel yapmayı çok seviyorum. Sempozyumun duyurusunda yapacağımız eserlerin Değirmedere'nin tarihi ve kültürüyle ilgili olması istenmişti. Araştırma yaptım ve kiraz çok meşhurmuş. Bu bölgede önce kiraz sonra fındık ve daha sonra da üzüm çıktığını söylediler. Ben de bir kız çocuğunu kirazla birlikte bütünleştirmek istedim. Etkinlik çok güzel ve vatandaşlar ilgi gösteriyor. Bir vatandaş tüm ekibe yetecek kadar kurabiye getirmiş. Sanatçı arkadaşlarımızın hepsi çok memnun" dedi. 'CEZALI BİR DURUŞU OLAN HEYKEL YAPIYORUM'

Hacettepe Üniversitesi Heykel Bölümü'nde öğretim görevlisi olan Tanser Çeber, "Figüratif bir heykel yapıyorum. Yaptığım heykel kendi heykelim. Yola çıktığım figür kendi bedenim. 3 boyutlu bir maket yaptım önce ve üzerinde biraz oynadım. Tek ayağında duran yani cezalı bir duruşu bulunan heykel yapıyorum. Kendimi cezalandırmış bir şekilde tek ayakta heykel yapıyorum. Özel bir nedeni yok. Pandemi de evde kendimle baş başa kalarak karar verdiğim bir duygu belki de" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Gölcük, İran, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Asırlık çınarların altında ahşap heykelleri yapıyorlar - Son Dakika

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