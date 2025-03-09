Asırlık Gramofonlara Özenle Bakıyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Asırlık Gramofonlara Özenle Bakıyor

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Gaziantep'te Hanifi Özalsan, 44 yıldır antikacılık yapıyor ve gramofonlara titizlikle özen gösteriyor.

09.03.2025 10:03
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Asırlık gramofonlara gözü gibi bakıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'te 44 yıldır antikacılık yapan Hanifi Özalsan, asırlık gramofonlara adeta gözü gibi bakıyor. Yıllardır antika eşyalara olan tutkusuyla tanınan Özalsan, özellikle gramofonlara duyduğu ilgiyle dikkat çekiyor.

Gaziantep'te 44 yıldır antikacılık yapan Hanifi Özalsan, dükkanında Osmanlı döneminden kalma nadir bulunan gramofonları titizlikle koruyor. Özalsan, bu eşsiz müzik aletlerini sadece bir eşya olarak görmüyor. "Onlar benim evlatlarım gibi. Her biri tarihin bir parçası ve geçmişin sesini günümüze taşıyor" diyor. Hanifi Özalsan, gramofonların bakımını da büyük bir özenle yapıyor. Müşterilerine sadece gramofon satmakla kalmayan deneyimli antikacı, bu özel cihazların nasıl çalıştırılması ve korunması gerektiği konusunda da bilgi veriyor. Gaziantep'teki antika meraklılarının uğrak noktalarından biri olan dükkanında, yıllara meydan okuyan gramofonların nostaljik sesi yankılanmaya devam ediyor.

"Gramofonlar bu koleksiyonun en değerli parçalarından biri"

Gramofonlarla ilgili bilgi veren antikacı Özaslan, "Antika eşya koleksiyonu, özellikle varlıklı kesimin ilgi gösterdiği bir hobi olarak biliniyor. Gramofonlar da bu koleksiyonun en değerli parçalarından biri. Türkiye'de gramofon ve taş plak biriktiren birçok koleksiyoncu bulunuyor. Hatta bazıları 10, hatta 20 gramofonu bir araya getirerek özel koleksiyonlar oluşturuyor. Gramofon müzeleri, ziyaretçilerini geçmişe götüren nostaljik mekanlar olarak dikkat çekiyor. Ancak klasik gramofonlar iğne ile çalıştığından, günümüzün dijital plakları bu cihazlarda doğru sesi veremiyor. Ayrıca eski gramofonların bakımı ve onarımı da oldukça zahmetli, iğneler ve mekanik parçalar günümüzde nadir bulunuyor. Antika gramofonlar genellikle miras yoluyla el değiştiriyor. Kimi zaman bir koleksiyoncunun vefatı sonrası torunları bu değerli eşyaları satışa çıkarıyor. Bazen de ekonomik sıkıntıya giren aileler, yıllar önce büyüklerinden kalan bu nostaljik parçaları satmak zorunda kalıyor" dedi.

"Yeni nesil gramofon kültürünü bilmiyor"

Özaslan, "Günümüzde genç nesil gramofonların nasıl çalıştığını bilmiyor. Çoğu kişi ismini duymuş olsa da, mekanizmasını kullanmak konusunda bilgi sahibi değil. Geleneksel gramofonlar kurmalı sistemle çalıştığı için dikkatli kullanım gerektiriyor. Yanlış kullanıldığında yayları kırılabiliyor veya iğnesi zarar görebiliyor. Antika gramofonlara sahip olanların en büyük amacı, bu kültürü geleceğe taşımak. Bu yüzden koleksiyoncular, bu nostaljik mirası korumaya ve yaşatmaya büyük önem veriyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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