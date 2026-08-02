Asırlık Oğuzlu Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Serhan Elvan oldu

Samsun'un Terme ilçesinde bu yıl 101'incisi düzenlenen Geleneksel Oğuzlu Yağlı Güreşleri, Türkiye'nin farklı illerinden gelen 220 pehlivanın kıyasıya mücadelesine sahne oldu. Organizasyonda başpehlivanlığı Serhat Elvan kazandı.

Terme Belediyesi tarafından Oğuzlu Mahallesi'ndeki Hasan Gemici Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen 101. Geleneksel Oğuzlu Yağlı Güreşleri, çok sayıda güreşseveri bir araya getirdi. Ata sporu yağlı güreşlerin yaşatıldığı organizasyonda coşkulu anlar yaşandı.

Programda konuşan Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, asırlık geleneğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Ata sporumuz yağlı güreşlere sahip çıkmak, onu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevi. Yüzyıl boyunca bu geleneği zorluklarla sürdüren hayatta olmayan değerlerimize Allah'tan rahmet, hayatta olanlara uzun ömürler diliyorum. Centilmence mücadele eden sporcularımızı tebrik ediyor, başarılar diliyorum" dedi.

Oğuzlu Güreşleri Ağası Çetin Öztürk ise, yağlı güreşlerin Türk kültürünün önemli miraslarından biri olduğunu ifade ederek, organizasyonun yaşatılmasına katkı sunanlara teşekkür etti. Yapılan ağalık ihalesinde yeniden seçilen Öztürk, Oğuzlu Yağlı Güreşleri'nin 101. yıl ağası oldu.

Başpehlivanlık finalinde Bekir Eryücel ile karşılaşan Serhat Elvan, rakibini mağlup ederek 101. Geleneksel Oğuzlu Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı unvanını kazandı. Bekir Eryücel ikinci olurken, Yıldıray Pala ile Onur Susuz ise üçüncülüğü paylaştı. Müsabakaların ardından dereceye giren pehlivanlara madalya ve ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Programa Samsun Milletvekili Murat Çan, Terme Kaymakamı Can Atak, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Terme İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Alper Yalçın, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.