Aşkın Dünkü Çocukları Filminin Galası Ünye'de Yapıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Aşkın Dünkü Çocukları Filminin Galası Ünye'de Yapıldı

Aşkın Dünkü Çocukları Filminin Galası Ünye\'de Yapıldı

Uğur Yücel ve Hülya Avşar'ın başrolünde olduğu film, Ünye'de tanıtıldı ve büyük ilgi gördü.

30.01.2025 22:46
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Uğur Yücel, Hülya Avşar ve Mehmet Özgür'ün başrollerini paylaştığı "Aşkın Dünkü Çocukları" adlı filmin galası, Ordu'nun Ünye ilçesinde gerçekleştirildi.

Ünye'den San Francisco'ya uzanan aşk hikayesini anlatan filmin bir alışveriş merkezindeki galasına, eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ünye Kaymakamı Ayhan Işık, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, yapımcı ve senarist Ahmet Selim Tuncer ile davetliler katıldı.

Kıran, sinema sayesinde her alanda geniş kitlelere mesaj ulaştırılabildiğini belirterek, Ünye'nin doğal güzelliklerini tanıtan filmde emeği geçenleri tebrik etti.

Belediye Başkanı Tavlı ise bir hikayenin yanı sıra Ünye'nin tarihini, kültürünü ve doğasını bir kez daha gündeme getiren filme emeği geçenleri kutladı.

Büyük bölümü Ünye'de, bazı bölümleri ise İstanbul ve San Francisco'da çekilen filmin yapımcısı ve senaristi Tuncer de hikayesini 2018'de yazdıkları filmin yeni hayat bulduğunu dile getirdi.

Tuncer, her sanat eserinin değer bulmasının önemli olduğuna işaret ederek, "Biz galada gördük ki bu filmi yapmayı başarmışız. Zengin toplumsal yapısı, tarihi kimliği, her şeyden öte doğal güzellikleriyle doğal bir sinema platosu olan Ünye, bu filmi hak ediyordu. Biz iyi bir iş yaptığımıza inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Aşkın Dünkü Çocukları Filminin Galası Ünye'de Yapıldı - Son Dakika

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