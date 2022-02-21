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Aslına uygun restore edilecek "Katherina Köşkü" turizme kazandırılacak - Son Dakika

Aslına uygun restore edilecek "Katherina Köşkü" turizme kazandırılacak

21.02.2022 14:59
Aslına uygun restore edilecek "Katherina Köşkü" turizme kazandırılacak

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Çarlık Rusya döneminde inşa edilen ve "Katherina Köşkü" olarak bilinen av köşkü, aslına uygun olarak restore edilip otel olarak turizmin hizmetine sunulacak.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Çarlık Rusya döneminde inşa edilen ve "Katherina Köşkü" olarak bilinen av köşkü, aslına uygun olarak restore edilip otel olarak turizmin hizmetine sunulacak.

Kars ve ilçesi Sarıkamış'ın, 1877-1878 yıllarındaki Osmanlı-Rus Savaşı'ndan sonra Çarlık Rusyası döneminde işgal altında kaldığı dönemde Sarıkamış'ta yapılan Katherina Köşkü, uzun yıllardır restore edilmedi.

Av köşkü ile ana köşk olarak iki ayrı yapıdan oluşan köşkün restorasyon koşuluyla 49 yıllığına yatırımcılara tahsisi için Kültür ve Turizm Bakanlığınca 30 Temmuz 2021 yılında ihaleye çıkıldı.

Tarihi yapının restore edilip otele dönüştürülmesi için düzenlenen ihaleyi kazanan ORKA Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, köşkün restorasyonu için çalışmalara başladı.

Bölgeye gelerek köşkte incelemelerde bulunan Torunoğulları, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kars'ı marka şehir yapmak için bu tür yatırımların önemli olduğunu söyledi.

Sarıkamış'ın tarihi ve turizmiyle bölgenin değeri olduğunu belirten Torunoğulları, "Bu köşkün restorasyonu ve buradaki planlamayı Kültür ve Turizm Bakanlığımızla yapıyoruz. Burada bir küçük bir de büyük yapı var, biri restoran diğer büyük köşk ise özel odaların olduğu otel olacak. Bir de yan tarafında 100 yataklı otel yapma izni aldık ama biz bunu yapmak için çok acele etmeyi planlamıyoruz. Köşkün ismi var ama kendisi çok yıpranmış. Bu köşkün yapılış şeklini, o günkü fotoğraflarını bulacağız. Köşk restore edildiğinde aslına uygun olacak." dedi.

Sarıkamış'a özgü sarıçam ağaçlarından ve çivi kullanılmadan Baltık mimarisi tarzında inşa edilen köşk 2 ayrı yapıdan oluşuyor.

Osmanlı-Rus Savaşı sonrası 40 yıl Rusların hakimiyetinde kalan Sarıkamış'ta yer alan köşk 1994 yılına kadar askeri amaçla kullanılıp Kültür ve Turizm Bakanlığına devredildi.

Tarihi Köşk, Cıbıltepe Kayak Merkezi'ne 4 kilometrelik, Sarıkamış ilçe merkezine ise 1 kilometrelik mesafede bulunuyor.

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Katherina Köşkü, Sarıkamış, Otel, Kars, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Aslına uygun restore edilecek 'Katherina Köşkü' turizme kazandırılacak - Son Dakika


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