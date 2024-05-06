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Asrın felaketinde hasar alan 500 yıllık tarihi cami ibadete açıldı

HATAY - Hatay'da asrın felaketinde hasar alan ve restore edilen Sarımiye Camii, restorasyon çalışmalarının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ibadete açıldı.

Hatay'ın Antakya ilçesinde bulunan ve 16. yüzyılda inşa edilen Sarımiye Camii, asrın felaketinde hasar almıştı. Depremin yaralarının sarıldığı kentte 500 yıllık tarihi caminin restorasyonu için çalışma başlatılmıştı. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilen tarihi caminin açılışı, "Vakıflar Genel Müdürlüğünün Kuruluşunun 100. Yılı" temasıyla 06-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında kutlanacak olan Vakıf Haftası etkinlikleri kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla telekonferans yöntemiyle gerçekleştirildi. Tarihi caminin ibadete açılışına; Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ve il protokolü katıldı.

Asrın felaketinde Hatay'da 81 eserin zarar gördüğünü ve bunlardan 59'unun restorosyan işleminin başladığını dile getiren Vali Masatlı, "6 Şubat'ta yaşanan asırların depremiyle birlikte ilimiz her bakımdan ciddi yaralar aldı. Bu yaraların sarılması için ilimizde Cumhurbaşkanımız tarafından imar, ihya ve inşa çalışması devam ediyor. Her alanda çalışma yürütmemizle birlikte özellikle 6 Şubat'taki depremlerde maalesef kültürel değerlerimizde ciddi bir hasar gördü. Bizim burada Vakıflar Genel Müdürlüğümüze ait 81 tane eserimizde tahribat oluştu. Bunların 59 tanesinde restorasyon işlemini başlattık. 22 tanesinde de proje çalışmaları devam ediyor. Kurtuluş Caddesi'nde bulunan Hünkar Mescidimizi açmıştık. Bugün de Sarımiye Camii'ni Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açmış bulunuyoruz" dedi.