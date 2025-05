At Tüylerinden Sanat Eseri

Atın tüylerinden sanat eseri oluşturdu

Tribal kesim yöntemi at üzerinde uygulandı

DENİZLİ - Denizli'de bir erkek kuaförü binlerce yıllık tribal saç kesimi yöntemi ile atın tüylerini tıraş ederek, beğeni toplayan bir sanat eseri ortaya çıkarttı.

Binlerce yıllık geçmişi olan tribal saç kesimi, kabile kültürüne dayanıyor. Bu yöntem, yıllar önce kabile üyelerinin saç kesimi ve dövme sanatının birleştirmesiyle ortaya çıkan bir sanat çalışması olarak biliniyor. Tribal kesim, tüylerin traş edilerek şekiller verilmesi anlamına da geliyor.

Denizli'de erkek kuaförlüğü yapan ve tribal kesim sanatıyla uğraşan Hüseyin Çaybaş, sosyal medyada gördüğü yabancı ülkelerde yapılan at üzerinde tribal kesimlerinden esinlenerek, Türkiye'yi de bu akıma dahil etti. Binlerce yıllık tribal kesim kültürünü at üzerine nakşeden kuaför Çaybaş, 4 saatlik çalışmayla at üzerine beğeni toplayan sanat eseri ortaya çıkartı.

Yaptığı araştırmalarda Türkiye'de daha önce at üzerinde tribal kesim yapan birisine bulamadığını belirten Hüseyin Çaybaş, "Sanatsal ve kültürel değerleri olan tribal saç kesim modelin uzun yıllardır ilgi duymaktayım. Sosyal medyada başka ülkelerde atlara tribal kesim yapıldığını gördüm. Bu çalışma benim ilgi alanım olduğu için atlar üzerinde tribal kesimin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı merak ettim. Yaptığım araştırmalarda daha önce ülkemizde yapılmadığını fark ettim ve 'bu çalışmayı ilk benim yapmam gerekiyor' diye düşündüm. Profesyonel atları olan özel bir çiftlik ile iletişime geçtim. Çiftlik işletmeciyle gerekli görüşmelerden sonra aldığımız izinle Akarsu isimli güzel bir atımızın üzerinde tribal kesim gerçekleştirdik. Yaptığımın çalışma meslektaşlarım arasında büyük beğeni ve ilgi topladı. Bu durumda mesleğimizle alakalı olarak bizlere gurur verdi" diye konuştu.