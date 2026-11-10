Atatürk, Burhaniye\'de ebediyete intikalinin 88. yılında törenle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88. yılında Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, düzenlenen törenlerle anıldı. Saat 09.05'te Cumhuriyet Meydanında sirenlerin çalmasıyla ilçede hayat adeta durdu.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü kapsamında Burhaniye de ilk tören Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Anıta çelenklerin konmasının ardından sirenler çalarken, 2 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Ardındanda törenler Reha Yurdakul Kültür Merkezinde devam etti. Burada saygı duruşu ve istiklal marşının ardından günün anlam ve önemi anlatıldı. Daha sonda şiirler okundu. Şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilerin ödülleri Kaymakam Cumali Atilla, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mert Altuğ ve Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler tarafından verildi. Atatürk filmlerinin gösterilmesinin ardından öğrencilerin, Atatürk ve Cumhuriyet hakkında görüşlerinin yer aldığı filmler gösterildi. Törenin sonunda Kuvvayı Milliye Fen Lisesi Öğrenci ve öğretmenlerinin sahneledikleri oratoryolarıda yoğun ilgi gördü.