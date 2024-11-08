Atatürk Köşkü 10 Kasım'da Ücretsiz Ziyarete Açık - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk Köşkü 10 Kasım'da Ücretsiz Ziyarete Açık

Trabzon'daki Atatürk Köşkü, 10 Kasım'da ücretsiz ziyaret edilebilecek. Tüm vatandaşlar davetli.

08.11.2024 11:17
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Trabzon'daki Atatürk Köşkü, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla ücretsiz ziyaret edilebilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım Pazar günü Atatürk Köşkü'nün ücretsiz ziyaret edilebileceği belirtildi.

Köşkte Atatürk'ün kişisel eşyalarının da bulunduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün şehrimizi ziyaretlerinde üç kez konakladığı köşkte anılarını yaşatmaya devam ediyoruz. 7'den 70'e bütün vatandaşlarımızı Atatürk'ü anmak üzere 10 Kasım'da Atatürk Köşkü'ne bekliyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 86. yılında saygı ve rahmetle yad ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Köşkü 10 Kasım'da Ücretsiz Ziyarete Açık - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atatürk Köşkü 10 Kasım'da Ücretsiz Ziyarete Açık - Son Dakika
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