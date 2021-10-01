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Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıllık inşa çalışmasının ardından asıldı - Son Dakika

Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıllık inşa çalışmasının ardından asıldı

01.10.2021 01:14
Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıllık inşa çalışmasının ardından asıldı, System.String[]

Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıllık inşa çalışmasının ardından asıldı İsminin değişeceği iddia edilmişti: AKM tabelası asıldı AKM'de 3 yıllık çalışmanın ardından tabela asıldı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıl sonra asıldı.

Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıllık inşa çalışmasının ardından asıldı

İsminin değişeceği iddia edilmişti: AKM tabelası asıldı

AKM'de 3 yıllık çalışmanın ardından tabela asıldı

İSTANBUL - 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıl sonra asıldı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda açılması planlanan Atatürk Kültür Merkezi'nde ilk kazma 13 Şubat 2018'de vuruldu. 3 yıllık çalışmanın ardından kültür merkezinin tabelası asıldı. İnşaat aşamasındayken sık sık isminin değiştirileceği iddia edilen merkeze "Atatürk Kültür Merkezi" tabelası asıldı.

Cumhuriyet, AKM, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıllık inşa çalışmasının ardından asıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Atatürk Kültür Merkezi'nin tabelası 3 yıllık inşa çalışmasının ardından asıldı - Son Dakika
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