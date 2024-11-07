Atatürk Portreleri Sergisi Kayseri'de Açıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk Portreleri Sergisi Kayseri'de Açıldı

Atatürk Portreleri Sergisi Kayseri\'de Açıldı

Kayseri Barosunda Sedat Erdem'in Atatürk portreleri sergisi, 10 Kasım anısına düzenlendi.

07.11.2024 14:46
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Kayseri Barosunun ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı sedef kakma sanatçısı Sedat Erdem'in hazırladığı eserlerden oluşan "10 Kasım Anısına Atatürk Portreleri Sergisi" açıldı.

Kayseri Barosunda düzenlenen sergi, açılış kurdelesinin kesilmesi ile başladı. Erdem, Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy ve davetlilere sergi hakkında bilgi verdi.

Açılışın ardından gazetecilere açıklamada bulunan Erdem, burada sergiyi açtığı için onur duyduğunu söyledi.

Yaptığı sanatın istiridye kesme sanatı olduğunu belirten Erdem, "19 eserden oluşan bir sergi. Tamamı 3 yıla yakın bir zaman aldı. Başkanımıza hem 'hayırlı olsun' demek istedik hem de burada bir sergi açmak istedik. Kültür faaliyetlerinin devam edeceğine inanıyorum." diye konuştu.

Özsoy ise sergilediği eserler nedeniyle Erdem'e teşekkür etti.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın da katıldığı sergi, yarın 17.00'ye kadar misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: AA

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