Üye Girişi
Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gölbaşı'nda kortej yürüyüşü ile kutlandı - Son Dakika

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gölbaşı'nda kortej yürüyüşü ile kutlandı

27.12.2021 17:02

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı nedeniyle Gölbaşı ilçesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 102. yılı nedeniyle Gölbaşı ilçesinde kortej yürüyüşü düzenlendi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen, Kaymakamlık Binası önünde başlayan kortej yürüyüşü, Atatürk Sahil Parkı'nda sona erdi.

Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Ankara Kulübü Seymen Ekibi, sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yürüyüşe katıldı.

Yürüyüşün sonunda protokol tarafından ateş yakıldı.

Kaymakam Tülay Baydar Bilgihan, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başlattığı Cumhuriyet meşalesini bugün yüreklerde hissettiklerini belirterek, "Bu hepimizin üzerinde çok büyük bir ödevdir. Böyle günleri daha da anlamlı kılmak noktasında hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Bu süreçlerde daha güçlü durabilmek ve daha güçlü bir Türkiye oluşturabilmek için hep birlikte mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Ankaralıların Mustafa Kemal Paşa'yı büyük bir coşkuyla bağrına bastığını belirtti. Kurtuluş Savaşı'nda Ankaralıların yerinin ayrı olduğunu Atatürk'ün her zaman ifade ettiğini dile getiren Karakaya, "Bugün de burada geleneksel yürüyüşümüzü yaptık. Ateşimizi yaktık. Allah ateşimizi hiç söndürmesin." dedi.

Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gölbaşı'nda kortej yürüyüşü ile kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gölbaşı'nda kortej yürüyüşü ile kutlandı
Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gölbaşı'nda kortej yürüyüşü ile kutlandı

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Tülay Baydar, Ankara, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gölbaşı'nda kortej yürüyüşü ile kutlandı - Son Dakika


Metrodaki bıçaklı saldırgandan şaşkınlık yaratan savunma, suçu karşı tarafa attı Metrodaki bıçaklı saldırgandan şaşkınlık yaratan savunma, suçu karşı tarafa attı         
17:52
Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı         
17:24
Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu Tuvaletleri tıkanan aile, borudan çıkan prezervatifleri görünce kızlarının ve oğullarının odasına koştu         
16:11
Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı Görenler çok şaşırdı: Amatör balıkçılar oltayla 22 kiloluk dev sazan balığı yakaladı         
15:36
Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı Son Dakika! BDDK'dan çok sayıda isim hakkında suç duyurusu: Bankanın itibarını zedeleyen asılsız haberler yayıldı         
14:55
"Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt "Utanmadan mektup yazıyor" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İmamoğlu'ndan ''Öcalan'lı'' yanıt         
14:17
Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı Cani koca, 3 çocuğunun evde olduğu sırada eşini tabancayla vurup, intihara kalkıştı         
11:57
Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu Zabıta amirinin market yetkilisine söylediği sözler denetime damga vurdu         
10:53
Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı Tuğba Ekinci, "Köpeklerin toplanmasını istiyorum" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararına karşı çıktı         
10:38
Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu Öğrencisini döven öğretmen hakkında bir iddia daha: Öğrencilere ayaklarını koklatıyordu         
10:38
Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı Uğruna Berdan Mardini'yi aldatmıştı! Gökhan Göz'ün pabucunu da dama attı         
10:00
MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı MetroPOLL 'den yılın son anketi yayınlandı! İmamoğlu ve Yavaş öne çıktı         
09:56
Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor Vatandaşa üstü kapalı destek: Gaz faturasının yüzde 80'ini, elektriğin yüzde 50'sini devlet ödüyor         
09:18
4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı! 4 hafta önce yaşanmıştı! TÜİK Başkanı, Kılıçdaroğlu'na neden randevu vermediğini bugün açıkladı!         
08:17
Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı Oyuncu Bahar Şahin, ikinci kez koronavirüse yakalandı         
08:02
Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü Futbolda eşine az rastlanır olay! Ankara derbisinde kart gören kişilerin görevi herkesi hayrete düşürdü         
07:58
Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü Ayşegül öğretmenin acı sonu: Tedavi görmesi için ikna etmek istediği kardeşi tarafından öldürüldü         
07:57

Son Dakika Haberleri
17:41 Son Dakika: Çevre Bakanlığı, 81 ilin valilik ve belediyelerine sahipsiz hayvanlarla ilgili genelge gönderdi
17:28 Semih Terzi'nin aranan eşi Nazire Terzi yakalandı
17:24 Evlerinde 37 yıldır kapalı duran odadaki çantayı açan kız kardeşler, çığlık çığlığa sevinmeye başladı
17:22 Son Dakika: Ali Koç Trabzonspor'a seslendi: Allah'ınızı severseniz vazgeçin, sıkıntıya girersiniz
17:07 Çorum'da sahte içki sebebiyle 5 kişi yaşamını yitirdi
17:07 Yılbaşında ne yiyeceksiniz! Yılbaşı menüsü nasıl olur?
17:07 Mansur Yavaş, İBB'ye başlatılan terör teftişine bir tepki gösterdi: Tek vücut olacağız
16:58 Eski başkan Aziz Yıldırım'a Başkan Ali Koç'tan 3 Temmuz mesajı: Kulübünü ipten almıştır
16:33 Uzmanlardan korkutan uyardı! Bambi virüsü tehdidi ortaya çıktı
16:26 İmamoğlu'na tam destek! Mansur Yavaş: Asılsız ithamların karşısında tek vücut olarak yer almaya devam edeceğiz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2021 18:05:10. #1.11#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Ankara'ya gelişi, Gölbaşı'nda kortej yürüyüşü ile kutlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement