Atatürk'ün Bilecik'e Gelişi Canlandırıldı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk'ün Bilecik'e Gelişi Canlandırıldı

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Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin 104. yılı etkinliklerle kutlandı, canlandırmalar yapıldı.

06.12.2024 13:27
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e gelişi canlandırıldı

BİLECİK - Mustafa Kemal Atatürk'ün Bilecik'e gelişinin ve tarihe 'Bilecik Mülakatı' olarak geçen tarihi görüşmenin 104. yıl dönümü düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutlanırken, Mustafa Kemal Atatürk o gün kentte geldiği kara tren ile gelişi yeniden canlandırıldı.

1920 tarihinde T.B.M.M ve Hükümet Başkanı Mustafa Kemal Atatürk ile İstanbul (Osmanlı) Hükümeti tarafından görevlendirilen Dahiliye Nazırı A. İzzet Paşa başkanlığındaki temsilcilerin Bilecik Mülakatı'nın yapıldığı tarihi İstasyon Binasını bir araya geldi. Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihi görüşmenin 104. yıl dönümü, Bilecik'te düzenlenen anlamlı etkinliklerle kutlandı.

Vali Şefik Aygöl'ün katılımıyla gerçekleştirilen anma programı, Milli Mücadele tarihimizin bu kritik dönüm noktasını bir kez daha hatırlatarak geleceğe taşıdı. Programda, Bilecik'in Kurtuluş Savaşı'ndaki stratejik rolü ve Cumhuriyetin temellerini oluşturan bu mirasın korunmasının önemine vurgu yapıldı.

Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı'nın temsili tiyatro gösterisi yapıldı. Atatürk'ün Bilecik'e gelişi ve Bilecik Mülakatı konulu serginin gezilmesi ile program sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk'ün Bilecik'e Gelişi Canlandırıldı - Son Dakika

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