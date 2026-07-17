Atatürk\'ün Bolu\'ya gelişinin 92\'nci yıl dönümü törenle kutlandı

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü; kortej yürüyüşü, çelenk sunma töreni ve çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Bolu'ya gelişinin 92'nci yıl dönümü, düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Kutlama programı, Uğur Mumcu Parkı'ndaki halk oyunları gösterileriyle başladı. Ardından katılımcılar, Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Anıtpark'a kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, Bolu Milletvekili İsmail Akgül, Bolu 2'nci Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Emrullah Öztürk, Bolu Belediye Başkan Vekili Tuna Özcan, İl Emniyet Müdürü Yılmaz İpar, İl Jandarma Komutanı Rıfkı Kulaksız, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Kortejin Anıtpark'a ulaşmasının ardından Bolu Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Bolu Belediyesi ve sivil toplum kuruluşlarının çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Vali Aydın ile Belediye Başkan Vekili Özcan, Anıt Özel Defteri'ni imzaladı. Program, protokol konuşmalarının ardından sona erdi. - BOLU