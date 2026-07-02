Atatürk\'ün Erzurum\'a Gelişi Anıldı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Erzurum'a gelişinin 107. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Milli Mücadele'nin en önemli dönüm noktalarından birinin Erzurum'da yaşandığını belirterek, Erzurum halkının Atatürk'e verdiği desteğin tarih boyunca unutulmayacağını ifade etti.

Başkan Tanfer, Erzurum'un Milli Mücadele'nin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, "107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Erzurum'a gelerek bağımsızlık mücadelesinin en önemli adımlarından birini burada attı. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Osmanlı Devleti tarafından görevine son verilmiş olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa'nın emrine girerek, 'Paşam, emrinizdeyim' diyerek tarihe geçen bir duruş sergilemiştir. O günlerde Mustafa Kemal Paşa, askeri üniformasını çıkarıp dönemin Erzurum Valisi Münir Bey'in takım elbisesini giymiş, ardından 57 gün boyunca Erzurum'da kalarak Milli Mücadele'nin yol haritasını burada şekillendirmiştir. Dadaşlar da onu büyük bir sevgi ve samimiyetle bağırlarına basmıştır." dedi.

Erzurum'un tarih boyunca vatan savunmasında ön saflarda yer aldığını belirten Tanfer, "Erzurum bir gazi şehirdir. Gerek 93 Harbi'nde gerekse Ermeni mezalimine karşı verilen mücadelede Dadaşlar, Daphan Ovası'ndan düşmanın batıya geçmesine izin vermemiştir. Bu toprakların insanı, vatanına ve milletine bağlılığıyla her zaman örnek olmuştur. Bu yönüyle Erzurum'un sahip olduğu milli şuur ve kahramanlık ruhuyla ne kadar gurur duysak azdır." ifadelerini kullandı.

Atatürk ile Erzurum arasındaki güçlü gönül bağına da dikkat çeken Başkan Tanfer, şunları kaydetti: "Erzurumlular, Mustafa Kemal Paşa'yı önce kongre çalışmalarında komisyon başkanlığına seçmiş, ardından 27 Ağustos 1919 tarihinde kendisine fahri hemşerilik beratı vermiştir. Daha sonra da Erzurum Milletvekili seçerek ona duydukları güveni ve desteği göstermişlerdir. Erzurum halkı, Mustafa Kemal Paşa'yı onurlandırmış, Milli Mücadele sürecinde kendisine büyük moral vermiştir."

Tanfer, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele kahramanlarını rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve vatan uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Bizler de onların emanet ettiği milli şuur ve birlik ruhuyla yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi. - ERZURUM