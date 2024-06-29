Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri

Ardahan'daki Karadağlar'ın eteğinde Atatürk silueti oluşmasından esinlenilerek düzenlenen 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'nin 25'incisi yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinlikler kapsamında sanatçılar konser verdi, halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

29.06.2024 18:56
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Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri

ARDAHAN - Ardahan'daki Karadağlar'ın eteğinde Atatürk silueti oluşmasından esinlenilerek düzenlenen "Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri'nin 25'incisi yoğun katılımla gerçekleşti.

Ardahan'daki Karadağlar'ın eteğinde yanındaki tepenin gölgesinin düşmesiyle oluşan Atatürk silüeti her yıl Haziran-Temmuz döneminde 17.50-18.10 saatleri arasında belirginleşiyor.

Damal Belediye Başkanı Kemal Çamlıyurt yaptığı açıklamada, etkinliklerin bundan sonra 2 gün boyunca devam edeceğini söyledi.

Başkan Çamlıyurt, "Bizim hedefimiz Atatürk siluetini Türkiye'ye ve dünyaya duyurabilmek. Bu nedenle şenliklerin ikinci günü siluetin izlendiği alanda devam edecek. Biz küçük bir ilçeyiz ve bunun bazı dezavantajları ve avantajları var. Bu nedenle doğanın bize bahşettiği Atatürk siluetini dünyaya duyurabilmek için bu tarz şenlikler çok kıymetli" dedi.

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'de yaptığı konuşmada, festivalde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinlikler kapsamında sanatçılar konser verdi, halk oyunları ekipleri de gösteri yaptı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Atatürk'ün izinde ve gölgesinde Damal şenlikleri - Son Dakika

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