Atatürk'ün Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Atatürk'ün Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Atatürk'ün Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de temayüz etmiş, askerlerinin yanından hiç ayrılmamış hatta askerlerinin hep önünde olmuş...

05.05.2025 20:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atatürk'ün Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de temayüz etmiş, askerlerinin yanından hiç ayrılmamış hatta askerlerinin hep önünde olmuş

ÇANAKKALE - Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 24-25 Nisan Çanakkale Savaşları Kara Muharebelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Mayıs ayındaki muharebeler sırasında Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine ait vermiş olduğu el yazısı emir ortaya çıktı. Muharebeler sırasında Kanlısırt bölgesinin Türk tarafında kalması için 15. Alay Komutanı İbrahim Şükrü ve 47. Alay Komutanı Ahmet Tevfik Bey şehit oldu. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Mustafa Kemal, Çanakkale'de tarih sahnesine adım atmış ve burada ortaya çıkan ruhla da, cesaretle de Samsun'dan başlayan bir yolculuk Cumhuriyetimizle nihayetlenmiştir" dedi.

Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi'nin envanterinde Çanakkale Savaşları'na ait birçok özel belge, arşiv ve koleksiyon kitap mevcut bulunuyor. Bu envanter arasında Mustafa Kemal Atatürk'ün 110 yıl önce Çanakkale Savaşları sırasında kendi el yazısı olan emirler kitap haline getirildi. Çanakkale 1915 Belgeleri Işığında Mustafa Kemal Atatürk ve 19. Tümen kitabında bulunan 130 emirde 97'si Atatürk'e ait. Emir incelendiğinde 19'uncu Fırka Kumandanı Mustafa Kemal Atatürk'ün oluşacak şartları göz önünde bulundurarak emirler verdiği ve savaşı yakından takip ettiği gözlemleniyor.

Atatürk'ün Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki 24-25 Nisan Çanakkale Savaşları Kara Muharebelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün Mayıs ayındaki muharebeler sırasında Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine ait vermiş olduğu el yazısı emir ortaya çıktı. Muharebeler sırasında Kanlısırt bölgesinin Türk tarafında kalması için 15. Alay Komutanı İbrahim Şükrü ve 47. Alay Komutanı Ahmet Tevfik Bey şehit oldu. Kanlısırt, Çanakkale Muharebeleri esnasında Arıburnu bölgesinin en kritik arazi kesimlerinden birisini oluşturuyor. 19 Mayıs 1915 Taaruz esnasında bu bölge içerisinde taraflar arasında 2 milyona yakım piyade mermisi harcandı. Verilen zaiyatlardan hareketle bölgeye Kanlısırt ismi verildi.

2

Çanakkale ruhu bu topraklarda her zaman varmış"

Çanakkale Savaşlarının 110'uncu yıl dönümünde Alan Başkanlığı olarak daha çok detayı ortaya çıkardıklarını belirten Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Çanakkale Kara Muharebelerinin 110'uncu yıl dönümünde Tarihi Alan Başkanlığımızca Çanakkale Muharebelerinin detayları daha da ortaya çıkmaya başladı. Alan Başkanlığımızca oluşturulan bir ekip arşivlere girerek Çanakkale'yi geçilmez yapan o büyük komutanların verdiği emirleri okuyup hem kitaplaştırıp hem de dijital ortama aktarıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Çanakkale Savaşlarındaki kumandanlığı esnasında vermiş olduğu emirler özellikle kemal yerindeyken vermiş olduğu emirler hem dijital ortama aktarıldı hem de kitaplaştırıldı hem de bugünkü Türkçeye tercüme edildi. Burada daha iyi anlıyoruz ki Çanakkale'yi geçilmez yapan o yüksek ruh, o fedakarlık, o cefakarlık, o vatana bağlılık ve vatan ve millet söz konusu olduğunda canın hiçe sayıldığı o Çanakkale ruhu bu topraklarda her zaman varmış ve var olmaya devam edecektir" dedi.

Mustafa Kemal, Türk milletinin gönlünde 'Anafartalar Kahramanı' olarak yer etmiştir

Mustafa Kemal Atatürk'ün halkın ve Mehmetçiğin kalbinde yer ettiğini söyleyen İsmail Kaşdemir, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Çanakkale'de temayüz etmiş, askerlerinin yanından hiç ayrılmamış hatta askerlerinin hep önünde olmuş. Hem mehmetçiğin kalbini, gönlünü kazanmış hem de Türk milletinin kalbine girmeyi başarmıştır. Mustafa Kemal, Çanakkale'de tarih sahnesine adım atmış ve burada ortaya çıkan ruhla da, cesaretle de Samsun'dan başlayan bir yolculuk Cumhuriyetimizle nihayetlenmiştir. Mustafa Kemal, bir Çanakkale kahramandır. Tabi ki sonrasında Milli Mücadelemizin başkomutanı ve cumhuriyetimizin kurucusudur. Mustafa Kemal, Çanakkale'ye yarbay olarak geldiğinde ve buradaki cesaretiyle, fedakarlığıyla, zeki ve pratik çözümleriyle ve tabiki askerleri çok iyi sevk ve idare etmesiyle, kumandanlığıyla herkesin takdirini kazanmış ve daha sonrasında da buradaki başarılarıyla beraber de hem mehmetçiğin kalbindeki yerini almış hem de Türk milletinin gönlünde 'Anafartalar Kahramanı' olarak yer etmiştir" diye konuştu.

Bugüne kadar görülmemiş belgeler

Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'ye alakalı bilgileri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Kaşdemir, sözlerine şöyle devam etti: "Biz de Tarihi Alan Başkanlığı olarak Çanakkale'yi geçilmez yapan size ölmeyi emrediyorum diye ifade ettiği emirlerini tekrar okuyup, değerlendirerek, yenilerini bularak, bunları da kitaba aktararak ve dijital ortama aktararak tüm Türk milletinin hizmetine sunuyoruz. Çanakkale Tarihi Alan Başkanlığımızın web sayfasında, dijital ortamda bu emirlere rahatça ulaşabilir. Bunun birinci cildi şuan yayınlanmış durumda. Biz Tarihi Alan Başkanlığı olarak, görevimizin gereği olarak, Çanakkale'yle alakalı bugüne kadar çalışılmamış, görülmemiş, gün ışığına çıkarılmamış ne varsa bunları ortaya çıkarıp milletimizin hizmetine sunacağız. Çanakkale'nin daha iyi anlaşılması için, Çanakkale kahramanlarının daha iyi bilinmesini sağlamak bizim görevimiz. Gerçekten gün geçtikçe ortaya çıkıyor ki Çanakkale'de Türk milleti çok büyük bir iş başarmıştır, çok büyük bir kahramanlık ortaya koymuştur. Çanakkale'de hem Türk milletinin tarihi yolcuğu değişmiş hem de dünya tarihinin akışı değişmiştir. Dolayısıyla her geçen gün Çanakkale'nin büyüklüğü ortaya çıkmaya başlamıştır. Çanakkale'deki komutanların büyüklüğü ortaya çıkmaya başlamıştır. Çanakkale'deki Mehmetçiğin büyüklüğü yüksek karakterli duruşu daha iyi ortaya çıkmaya başlamıştır. Bizim de görevimiz bu büyük kahramanları tarihe mal etmek ve Çanakkale ruhunu gelecek kuşaklara aktarmaktır. Dolayısıyla Çanakkale için, Çanakkale ruhu için, Çanakkale'nin daha iyi bilinmesi için çalışmaya devam edeceğiz.

Kaynak: İHA

Mustafa Kemal Atatürk, İsmail Kaşdemir, Kültür Sanat, Çanakkale, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atatürk'ün Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şam’da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı Şam'da Dürzi silahlı gruplar, ağır silahlarını teslim etmeye başladı
Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü Tramvayda kadınların yer tartışması küfürlü kavgaya dönüştü
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes’e lazer tutan taraftar gözaltına alındı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'e lazer tutan taraftar gözaltına alındı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Bugün bize yapılan saldırıyı hiçbir siyasi partiye mal etmiyorum
Lisede mutfak tüpü patladı Facianın eşiğinden dönüldü Lisede mutfak tüpü patladı! Facianın eşiğinden dönüldü
ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu ABD Başkanı Donald Trump üçüncü dönem başkanlık tartışmalarına noktayı koydu
Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı 2’si çocuk 5 yaralı Tünelde yapılan sollama kazayla sonuçlandı! 2'si çocuk 5 yaralı
Özgür Özel’e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı Özgür Özel'e tokat atan şahsın saldırı öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Apartmanda doğal gaz patlaması 1’i ağır 12 yaralı Apartmanda doğal gaz patlaması! 1'i ağır 12 yaralı
Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor Trump, filmlere konu olan dünyanın en ünlü hapishanesini yeniden açıyor
Beşiktaş’tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar Beşiktaş'tan Fenerbahçe galibiyeti sonrası bomba paylaşımlar

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2025 21:05:02. #7.13#
SON DAKİKA: Atatürk'ün Kanlısırt bölgesinin Türk tarafından kalması için Fedai Müfrezesine verdiği el yazısı emir ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.