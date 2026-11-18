Erzurum'da Atatürk Üniversitesi bünyesinde akademisyenlerce oluşturulan Türk Dünyası Kültür Salonu, yaklaşık 30 yılda farklı Türk coğrafyalarından toplanan 1500'e yakın objeyle ziyaretçilerini kültürel bir yolculuğa çıkarıyor.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sedat Adıgüzel ve beraberindeki akademisyenler, bölümün kuruluşundan bu yana ziyaret ettikleri Türk devletlerinden 1500'e yakın obje topladı.

Akademisyen arkadaşlar, yaklaşık 30 yılda Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Azerbaycan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden topladıkları objelerle hayalini kurdukları Türk Dünyası Kültür Salonu oluşturmaya karar verdi.

Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında üniversite tarafından desteklenen akademisyenlere Edebiyat Fakültesinde 100 metrekarelik salon tahsis edildi.

Akademisyen arkadaşlar, salonu objeler için özel dolap ve saklama alanları tasarlatarak "mini müzeye" dönüştürdü.

Öğrenciler kültürel değerleri yakından tanıyor

Adıgüzel, AA muhabirine, bazı dersleri salonda işlediklerini ve öğrencilerin konuları daha iyi anladığını söyledi.

Salonun ziyaretçilerini Türk dünyasında küçük bir gezintiye çıkardığını belirten Adıgüzel, "Burası aynı zamanda bir laboratuvar, öğrencilerimizin derste anlattıklarımızı gelip gördükleri, hissettikleri ve dokunarak öğrendikleri bir salon." dedi.

Adıgüzel, ilerleyen dönemlerde Türk çadırı kurmayı planladıklarını dile getirerek, eserlerin bazılarını da burada sergileyeceklerini anlattı.

Hedef daha kapsamlı bir müze oluşturmak

Bazı eserlerin de salona sığmadığını ifade eden Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Salonumuz çok geniş olmadığı için sergileyemediklerimizi başka yerlerde koruma altına aldık. Salonumuzda 1500'e yakın obje var. Bunların arasında Türk dünyasından kıyafetler, günlük yaşam eşyaları, paralar, müzik aletleri ve tarihi yapıların küçük minyatürleri var. Ziyaretçilerimiz beğeniyor, güzel geri dönüşler aldık. Elinde Türk dünyasına ait malzeme bulunan insanlar ve hocalarımız bunların korunacağı en güzel yer olarak burayı görüp ellerindeki malzemeyi bağışladı. Elimizdeki malzemeler oldukça fazla ama salonumuz biraz küçük. Çadırdan sonra daha büyük bir projemiz var. Ayrı bir bina şeklinde Türk mimari tarihini yansıtacak şekilde oluşturulacak müze formatında düşüncemiz var, gerçekleştirirsek Erzurum'a ve üniversitemize büyük bir hizmet olacak."

Çuvaşistan Özerk Cumhuriyeti ve Gagavuzya'dan getirdikleri objeleri de sergilediklerini aktaran Adıgüzel, herkesi salonu ziyarete davet etti.