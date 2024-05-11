Yapı Kredi Müzesi\'ndeki Atatürk ve Alaca Höyük Sergisi İçin Taşınan Eserler Geri Döndü

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Yapı Kredi Müzesi'nin Alacahöyük kazılarında çıkarılan arkeolojik eserlerin yer aldığı "Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük" sergisi için Çorum'dan İstanbul'a taşınan tarihi eserler, tekrar eski yerine döndü.

Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle 1935'te başlanan Alacahöyük kazılarından elde edilen ve Türkiye'nin farklı müzelerinde korunan arkeolojik eserlerin bir arada sergilenmesi amacıyla İstanbul Yapı Kredi Müzesi'nde "Bir İdealin Peşinde: Atatürk ve Alaca Höyük" sergisi düzenlendi.

Alacahöyük Ören Yeri'nden çıkarılan, Çorum ve Alacahöyük müzelerinde korunan yaklaşık 250 tarihi eser, 13 Ekim 2023'te ziyarete açılan sergi için İstanbul'a götürüldü.

Burada 6 ay sergilenmesi planlanan ancak yoğun ilgi nedeniyle serginin 1 ay uzatılmasından dolayı 7 ay Yapı Kredi Müzesi'nde kalan 250 tarihi eser, özel donanımlı araçla tekrar bulundukları topraklara getirildi.

Eserler, Çorum Müzesi, Ankara Bölge Laboratuvarı, Yapı Kredi Müzesi ve nakliye şirketinden uzmanların yer aldığı komisyon tarafından incelenerek, Çorum Müzesi'ne teslim edildi.

Çorum Müzesi Müdürü Metin Çakar, AA muhabirine, Çorum'da bulunan binlerce yıllık tarihi eserlerin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Yapı Kredi Genel Müdürlüğü iş birliğinde İstanbul'da, Yapı Kredi Müzesi'nde beğeniye sunulduğunu söyledi.

Serginin gezenler tarafından çok beğenildiğini belirten Çakar, "Biz de açılışına katıldık, müzeyi de sergiyi de gezdik. Gerçekten son yıllarda gördüğümüz en güzel sergiydi. Çok da ilgi çektiğini gördük. Alacahöyük kazılarının ve Çorum arkeolojisinin orada ciddi bir reklamı yapılmış oldu." dedi.

Sergi için bölgeye özel, benzersiz tarihi eserleri seçmeye özen gösterdiklerini dile getiren Çakar, şunları kaydetti:

"Çorum'dan 250 civarında eser gitti. Sadece eserlerin sergilenmesi değil, ayrıca müzenin eserleri ve Alacahöyük kazılarının geçmişiyle ilgili çoğu siyah-beyaz resimlerden oluşan görseller de gönderildi. Gerçekten son yıllarda benim gördüğüm en güzel sergilerden biri oldu. Çorum'un, müzemizin ve Alacahöyük kazıları için son derece güzel bir tanıtım oldu." diye konuştu.

Çakar, "Serginin sona ermesinin ardından eserler, yasal mevzuata uygun şekilde özel nakliye şirketinin araçlarıyla ve görevleriyle buraya teslim edilmek üzere getiriliyor. Zimmet sahibi arkeolog arkadaşlarımız da gelen eserleri kontrol ederek tekrar depoya almak teslim aldı." ifadelerini kullandı.