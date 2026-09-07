"Atça Çomaklı Ovası Katliamı" kısa filmi ilk galasını yoğun katılımla gerçekleştirdi - Son Dakika
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"Atça Çomaklı Ovası Katliamı" kısa filmi ilk galasını yoğun katılımla gerçekleştirdi

"Atça Çomaklı Ovası Katliamı" kısa filmi ilk galasını yoğun katılımla gerçekleştirdi
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Sultanhisar Kaymakamlığı’nın katkılarıyla hazırlanan "Atça Çomaklı Ovası Katliamı" kısa filminin ilk gala gösterimi, Atça Muhsin Aksay Tiyatro ve Sinema Salonu’nda yoğun katılımla iki seans halinde gerçekleştirildi.

Sultanhisar Kaymakamlığı'nın katkılarıyla hazırlanan "Atça Çomaklı Ovası Katliamı" kısa filminin ilk gala gösterimi, Atça Muhsin Aksay Tiyatro ve Sinema Salonu'nda yoğun katılımla iki seans halinde gerçekleştirildi.

Program, aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz için yapılan dua ile başladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından solo zeybek gösterisi sahnelendi. Gösterim sonunda izleyiciler, 1921 yılında Çomaklı Ovası'nda yaşanan trajediyi ve yapılan soykırımı anlatan filmi duygu dolu anlarla izledi.

Gala gecesinin sonunda Sultanhisar Kaymakamı Ali Ekber Ateş, Sultanhisar Belediye Başkan Yardımcısı Okan Yalçınkaya ve ilçe kurum müdürleri tarafından film ekibine teşekkür plaketleri takdim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat 'Atça Çomaklı Ovası Katliamı' kısa filmi ilk galasını yoğun katılımla gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Atça Çomaklı Ovası Katliamı" kısa filmi ilk galasını yoğun katılımla gerçekleştirdi - Son Dakika
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