Atık Derileri Ebru Sanatıyla Dönüştürüyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atık Derileri Ebru Sanatıyla Dönüştürüyor

Nebahat Türkyılmaz, atık derileri Ebru Sanatıyla işleyerek eşyalara dönüştürüyor ve miras hedefliyor.

16.03.2025 17:08
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Atık derileri Ebru Sanatıyla birleştirerek ileri dönüşüme kazandırıyor

Nebahat Türkyılmaz: "Hedefim Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmek"

İZMİR - İzmir'de yaşayan Nebahat Türkyılmaz, atık halde bulunan deri parçalarına Ebru Sanatını işleyerek onları; defter, cüzdan, gözlük kılıfı, takı ve çanta gibi eşyalara dönüştürüyor. El emeğiyle ürettiği eşyaları ileri dönüşüme kazandıran Nebahat Türkyılmaz, "Hedefim Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmek" dedi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşayan Gıda Mühendisi Nebahat Türkyılmaz (51), 20 yıl önce ilgi duyması sonucu Ebru Sanatına başladı. Evli ve 2 çocuk sahibi Türkyılmaz, daha sonra Ebru Sanatının yanında bir de dericiliğe merak sardı. Türkyılmaz, Bornova Halk Eğitim Merkezinde aldığı dericilik eğitiminin ardından deriyi Ebru Sanatıyla birleştirmek istedi. Evinin bir odasını atölyeye çeviren sanatsever kadın, kullanılmayan ve çöpe atılacak olan derileri önce topluyor, ardından derilerin üzerine Ebru Sanatını işliyor. Sanatla bütünleşen derileri ise defter, cüzdan, gözlük kılıfı, takı ve çanta gibi eşyalara dönüştürüyor. Türkyılmaz, ileri dönüşüme kazandırarak binbir emekle ürettiği eşyaları, talep üzerine satışa sunuyor. Çalışmalarıyla sanatseverlere örnek olmayı amaçlayan Türkyılmaz, ayrıca okullara giderek çocuklara Ebru Sanatını öğretiyor.

"Sürdürülebilir bir sanat kullanmış oluyoruz"

Kağıt süsleme sanatı olarak bilinen ebru kağıdını, farklı yüzeyler üzerinde denediğinde neler olacağı merakıyla bu yola çıktığını anlatan Nebahat Türkyılmaz, "Deri üzerine eğitimler aldım. Eğitimim sonucunda Ebru Sanatını deriye uygulamaya başladım ve güzel ürünler ortaya çıktı. Atık derileri aldıktan sonra uygun olanları seçiyorum. Derilerin üzerine Ebru Sanatını çalıştıktan sonra, onları neye dönüştüreceksem o kalıpları çıkarıyorum. Çöpe gidecek olan deriler, Ebru Sanatıyla da birleşerek geleneksel bir yöntemle dikilmiş oluyor. Böylece sürdürülebilir bir sanat kullanmış oluyoruz" diye konuştu.

"Doğal bir şeye dokunmak insana iyi geliyor"

Yaptığı çalışmaların arkadaşları tarafından çok beğenildiğinden de bahseden Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Oluşturduğumuz defterler, hem not defterine hem de sanatla uğraşanlar için resim çizebilecekleri bir deftere dönüşmüş oluyor. Takı olarak kullanıldığında da daha dikkat çekici olabiliyor. Sıradan bir deri çantayı omuza takıp gitmektense, üzerine size özgün bir tasarımı kullanıyor olmak, bir fark oluşturuyor. Doğal bir şeylere dokunuyor olmak insana iyi geliyor."

"Hedefim Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmek"

Arkadaşlarından ve tanımadığı insanlardan siparişler aldığını vurgulayan kadın, "Ürünleri alanlar onları keyifle kullandıklarını söylüyor. Bundan sonraki hedefim, Ebru Sanatını deriyle birleştirerek Türkiye'de tanınan bir sanatçı olmak. Türkiye'nin Ustaları listesine girdim. Bir sonraki hedefim de Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne girmek" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Atık Derileri Ebru Sanatıyla Dönüştürüyor - Son Dakika

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