Atık Malzemelerden Sanat Sergisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Atık Malzemelerden Sanat Sergisi

Batman'da lise öğrencileri, atık malzemeleriyle sanatsal tablolar yaparak geri dönüşüme dikkat çekti.

14.05.2025 16:49
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Lise öğrencilerinin atık malzemelerden yaptıkları sanatsal tablolar sergide yoğun ilgi gördü

Görsel Sanatlar Öğretmeni Vedat Yeşil:

"Dünyamızda her yıl 300 milyon ton plastik atık oluşmaktadır. Bu her saniyede 9,5 ton plastiğin çevreye atıldığı anlamına gelmektedir"

BATMAN - Batman'da lise öğrencileri, cadde ve sokaklardan topladıkları atık malzemelerle çeşitli tablolar tasarlayarak geri dönüşüme dikkati çekiyor. Yaptıkları sanatsal tablolarla açtıkları sergi yoğun ilgi gördü.

Okul atölyesinde başlattıkları proje dahilinde atık malzemeleri toplayan öğrenciler, tutkalla tuval üzerine yapıştırdıkları malzemeleri boyayarak tablo haline getirerek bir iş merkezinde sergiledi.

Çevreye rastgele atılan atıklar ve plastiklerin su yoluyla tekrar insanlara döndüğünü ve bu probleme dikkat çekmek için atık ürünlerden yaptıkları tabloları sergilediklerini belirten Batman Kız Anadolu Lisesi Görsel Sanatlar Öğretmeni Vedat Yeşil, dünyanın her geçen gün artan tüketim çılgınlığı karşısında oluşan atıklar nedeniyle boğulmakta olduğunu gördüklerini söyledi.

Yeşil, okul olarak bu durumu sorun olmaktan çıkarıp fırsata çevirmek istediklerini belirterek, "Evlerimizde atık olarak gördüğümüz her ürünün geri dönüştürülebileceğini, bir sanatsal olarak değerlendirilebileceğini gördük. Çevreye atılan atıkların doğada toprağa ve suya zarar verdiğini biliyoruz. Dünyamızda her yıl 300 milyon ton plastik atık oluşmaktadır. Bu her saniyede 9,5 ton plastiğin çevreye atıldığı anlamına gelmektedir. Bu plastik atıklar, mikro plastik olarak önce toprağa ardından da suya karışarak bütün canlılara zarar vermektedir. Biz bu sergimizde buna dikkat çekmeye çalıştık. Sıfır atık bilincini aşılamaya çalıştık. Amacımız sıfır atık bilincinin, geri dönüşüm fikrinin ilanlarımızda oluşmasını sağlamak ve bu bilinci topluma yaymaktır. Bu atıkların olumsuz yönlerinden yine etkilenecek olan insanlardır. Bu bilinçle toplu olarak hareket ederek bu sorunu çözebileceğimize dikkat çekmek istedik" dedi.

"Plastik ile boğulan bir dünyada su hayal olabilir"

Ger geçen gün çevreye atılan plastik atıkların önüne geçebilmek ve halkın bu konudaki bilincini artırmak için çevreden topladıkları atıklardan adeta birer sanat eseri oluşturduklarını ifade eden Batman Kız Anadolu Lisesi öğrencilerinden Halise Soysal, "Sergimizin içeriğinde atık malzemeler ön plandadır. Biz bunu ön panda tutmak istedik. Çünkü evlerimizde ve yaşadığımız çevrelerde atık malzemeler fazlasıyla bulunmakta. Biz bunları doğaya atmak yerine sanata dönüştürmeyi seçtik. Amacımız halkı bilinçlendirmek, farkındalık oluşturmaktır. Çünkü çevremize atığımız atıklar çevreye zarar verdiği gibi bizlere de zarar veriyor. Doğaya atılan atıklar bize dönerek bizleri zehirliyor. Biz doğadan çok kendimizi zehirliyoruz. O doğada bulunan meyvelerden, sulardan ve diğer ürünlerden faydalanıyoruz. Yakında musluk sularından plastik şişe akarsa şaşırmamamız gerekiyor. Çünkü dünya sularının yüzde 80'inde mikro plastik bulunmaktadır. Plastiğe boğulan bir dünyada su hayal olabilir. Biz bunun önüne geçmek için böyle bir sergi düzenledik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Plastik, Eğitim, Batman, Sanat, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atık Malzemelerden Sanat Sergisi - Son Dakika

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