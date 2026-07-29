Atık Malzemelerle Yaz Eğlencesi - Son Dakika
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Atık Malzemelerle Yaz Eğlencesi

Atık Malzemelerle Yaz Eğlencesi
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Kadirli'deki Gençlik Merkezinde öğrenciler, atık malzemelerle dekoratif ürünler yaparak tatil geçiriyor.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yaz tatilini Gençlik Merkezince açılan kursta geçiren öğrenciler, atık malzemeleri kullanarak dekoratif ürün yapıyor.

Kadirli Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğüne bağlı merkezde çocuklar için geri dönüşüm kursu açıldı.

Kursa katılan öğrenciler, çevreden topladıkları ve evlerinden getirdikleri şişe, karton, plastik ve tahtaları kullanarak şekerlik, tablo, bileklik, masa ve duvar süsü yapıyor.

Usta öğreticilerden ders alan öğrenciler, tatilde el becerilerini geliştiriyor.

Eğitmen Selda Udul, AA muhabirine, çocukları ekran bağımlılığından uzak tutmayı amaçladıklarını söyledi.

Çalışma sayesinde "sıfır atık" konusuna da dikkati çektiklerini dile getiren Udul, "Haftada 4 gün Kadirli Gençlik Merkezi'ndeyiz. Burada çocuklarımızla yeni hobiler, el becerileri kazanıyoruz. Çocuklarımızın birbirleriyle etkileşim kurmasını sağlayarak telefon bağımlılığından uzak tutuyoruz. Burada birbirleriyle eğleniyor, güzel günler geçiriyorlar." diye konuştu.

Öğrencilerden Nilsu Çoban da yaz tatilini merkezde geçirdiğini belirterek, "Atık malzemelerden yaptığım güzel eşyaları sevdiklerime hediye ediyorum. Burada vakit geçirmek bizi çok mutlu ediyor." dedi.

Güldane Arslandağ da ürün tasarlamanın kendisini mutlu ettiğini anlattı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Gençlik, Tatil, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atık Malzemelerle Yaz Eğlencesi - Son Dakika

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