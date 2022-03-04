Atıkların ileri dönüşümüyle "çiçek gibi kütüphane" kurdular - Son Dakika

İzmir'in Dikili ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'nde bir usta öğreticinin tasarımı ve kursiyerlerin emekleriyle kurulan kütüphane, atıklardan dönüştürülen eşyalarıyla "ileri dönüşüm" kavramının en güzel örnekleri arasında gösteriliyor.

İlçedeki tarihi yapılar arasında yer alan Halk Eğitim Merkezi'ne girenleri, meyve kasalarından raflar, araç lastiklerinden oturma grupları, ayakkabıdan kalemlikler, gazoz şişelerinden tablolar, bisiklet lastiğinden avizeler ve rengarenk duvarlarıyla "Sıfır Atık Kütüphanesi" karşılıyor.

Kafeteryayı andıran tasarımıyla insanları kitap okumaya teşvik eden kütüphane, kitapseverlerin yanı sıra dekorasyon meraklılarını da kendisine çekiyor.

"Güzel bir hediye oldu"

Merkezde 12 yıl dekoratif el sanatları, aşçılık, pastacılık gibi konularda eğitim gören ve usta öğreticilik belgesi alarak eğitim vermeye başlayan Hazbiye Güdem, ustalığını gösterdiği kütüphane için hurdalıklardan topladığı atıkları kullandı.

"Kütüphanesiz Okul Kalmasın" ve "Sıfır Atık" projelerine nasıl katkı verebileceğini düşünerek işe başlayan Güdem'e kursiyerleri de destek oldu.

"Ömrünü tamamlamış bir ürünün yeni işlevlerle kullanıma kazandırılması" olarak tanımlanan "ileri dönüşüm" kavramını hayata geçiren Güdem ve öğrencileri, duvarlarını rengarenk boyadıkları merkeze "çiçek gibi bir kütüphane" kazandırdı.

Güdem, AA muhabirine, herhangi bir nesneyi dönüştürmeyi, daha kullanışlı hale getirmeyi çok sevdiğini söyledi.

Kendisine destek veren Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahsin Akbulak ile müdür yardımcıları Ebru Çakır ve Mehmet Burkay Kaya'ya teşekkür eden Güdem, şunları söyledi:

"Eski araba parçaları, sebze kasaları, düğmeler, aynalar, perdeler, danteller, kanaviçeler... El emeğiyle birleşerek birer ürün haline geldi ve güzel bir kütüphane oluşturduk. Amacımız kursiyerlerimizin yoğun temposunda kitap okuyarak dinlenmelerini sağlamaktı. Yaklaşık üç hafta sürdü. Tamamen el emeğimizle, kendi çabalarımızla, maliyeti minimum seviyede tutarak hurdacılardan, eskicilerden topladığımız geri dönüşüm malzemeleriyle hazırladık."

Yıllarca eğitim aldığı merkeze böylesine güzel bir hediye bıraktığı için de mutlu olduğunu belirten Güdem, kütüphaneyi gezenlerin tasarım fikirlerinden etkilendiğini, ileri dönüşüm örneklerinin çoğalmasına katkı sağladığı için de mutlu olduğunu kaydetti.

"Çok keyifli bir süreç"

Çöpe giden bir eşyanın hayal gücü ve emekle yeniden hayat bulmasının çok keyifli bir süreç olduğuna işaret eden Güdem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hazır bir objeyi boyamaktansa, atıl durumdaki eşyaları kullanarak maliyeti minimuma indirerek bir proje ortaya koymak daha önemli. O anlamda da çok zorlanmadım açıkçası. Bu kursiyerlerimin de hoşuna gidiyor. Tüm atıklar bence değerlendirilmeli, ortaya çıkan objenin verdiği keyif hiçbir şeyde yok. Bence herkes dönüşüm malzemelerini değerlendirerek kendisine keyifli hobiler oluşturabilir."