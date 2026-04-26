Atıl bina kadınlar için sanat merkezine dönüştü

26.04.2026 13:13  Güncelleme: 13:18
Adana'nın Feke ilçesinde atıl durumdaki bir bina, Kaymakamlık öncülüğünde restore edilerek sanat merkezine dönüştürüldü.

İlçenin ilk kadın kaymakamı Feyza Yılmaz'ın öncülüğünde hayata geçirilen proje, kadınlar ve gençleri sanatla buluşturdu. 67 yaşındaki Elif Özata yarım kalan hayallerini tuval başına geçerek elinde fırçası ile gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na ait atıl durumda kullanılmayan bina, Feke Kaymakamlığı koordinesinde, belediye, kurumlar ve hayırsever iş adamı Mehmet Kaya'nın desteğiyle yenilenerek sanat merkezi ve kitap kafe olarak hizmete açıldı. İlçede ilk olma özelliği taşıyan merkez, 7'den 70'e herkesin kullanımına sunularak sanatta gençlerin yeteneklerinin keşfedilmesi için öncü oldu.

Sanat merkezinin açılışına Kaymakam Feyza Yılmaz, Feke Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Arık, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergilenen tablolar incelendi, keman eğitimcileri mini konser verdi, katılımcılar ebru sanatı ve tuval boyama etkinlikleri ile renkli görüntüler oluşturdu.

"Gençlere destek vermekten gurur duyuyoruz"

İlçenin ilk kadın kaymakamı Feyza Yılmaz ise atıl bir binayı sanat merkezine dönüştürmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, projeye destek veren tüm kurumlara ve hayırseverlere teşekkür etti. Yılmaz, "Gençlerin ve kadınların sanatla geliştiği bir Feke için çalışıyoruz ve gururluyuz" dedi.

Açılışı yapılan merkezde ücretsiz kütüphane kafe, resim atölyesi ve ebru sanatı başta olmak üzere birçok alanda eğitimler yer alırken proje ile gençlerin sanata yönlendirilmesi ve yeteneklerinin keşfedilmesi hedefleniyor.

67 yaşında hayalini gerçekleştirdi

67 yaşında tuvalin başına oturarak çocukluk hayalini gerçekleştiren Elif Özata ise, "İlçemizin ilk kadın kaymakamı sayesinde çok heyecanlıyım. Okul döneminde çok güzel resimler yapardım. Şimdi kızımız gibi oldu, evladım gibi bizi çok mutlu etti" diye konuştu.

İlçe sakinlerinden Gülcan Özer, 2000'li yıllarda eşinin memuriyeti nedeniyle ilçeden ayrıldığını ifade ederek, "Eğitimin yaşı, sınırı yoktur diyerek üniversiteyi kazandım ve bitirdim. İlgim güzel sanatlaraydı. Bu sanat beni ruhsal ve gelişim olarak iyileştirdi. Şimdi lisans 4. sınıf öğrencisiyim, başarıyla bitiriyorum ve burada da sanatımı devam ettirme imkanı olacak. Kaymakam hanımın bu öncülüğüyle birçok kişi burada resim ve sanat atölyelerinde kendini geliştirerek hayallerine kavuşmuş olacak" dedi.

Gençlerden Meryem Gezer ise ortaokuldan sonra ilçeden ayrıldığını ve Adana'da güzel sanatlar okuduğunu belirterek, "Yeni mezun oldum, üniversiteye hazırlanıyorum. Feke'de sanat önemsenmezdi ama şimdi yavaş yavaş yayılıyor ve uygulanıyor. Bu da bizi mutlu etti" diye konuştu.

Yaklaşık 16 bin nüfuslu, kırsal yapısıyla bilinen Feke ilçesinde ilk kez açılan sanat merkezi, köylü kadınların yarım kalan hayallerini gerçeğe dönüştürdüğü bir adres oldu. - ADANA

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kış geri döndü Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı Kış geri döndü! Kar kalınlığı 15 santimetreyi aştı
Anzak Koyu’nda Şafak Ayini 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu Anzak Koyu’nda Şafak Ayini! 111 yıl sonra aynı yerde aynı duygu
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı görevden alındı
Müzakere masası kurulacak mı İran’da kafa karıştıran açıklamalar Müzakere masası kurulacak mı? İran'da kafa karıştıran açıklamalar
Deprem fırtınası 24 saatte 17 kez sallandı Deprem fırtınası! 24 saatte 17 kez sallandı
İstanbul’da büyük operasyon Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi İstanbul'da büyük operasyon! Toprak altında binlerce silah parçası ele geçirildi
Müzakere konuşulurken İran’ı karıştıran iddia Yalanlama geldi Müzakere konuşulurken İran'ı karıştıran iddia! Yalanlama geldi

12:58
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Trump’a “geçmiş olsun“ mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" mesajı: Saldırı girişimini kınıyorum
12:47
Afşin’de ters laleler açtı Koparana 700 bin TL ceza
Afşin'de ters laleler açtı! Koparana 700 bin TL ceza
12:38
Atatürk’e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı
Atatürk'e ait olmayan söz ona atfedilip şoförler odasına asıldı
11:48
Araç sahiplerine kötü haber Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
Araç sahiplerine kötü haber! Bu gece yarısı akaryakıta çifte zam geliyor
11:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10’uncu kez dede oluyor Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede oluyor! Bayraktar ailesinden bebek müjdesi
11:18
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür’den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
Bingöl depremiyle ilgili Naci Görür'den uykuları kaçıracak uyarı: Çok tehlikeli
11:11
Sarıyer’de üniversite öğrencilerine taciz Kuaförde yakalandı “Şeytana uydum“ dedi
Sarıyer'de üniversite öğrencilerine taciz! Kuaförde yakalandı "Şeytana uydum" dedi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2026 13:19:35. #7.12#
