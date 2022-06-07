Atina Nevşehirliler Derneği üyeleri Nevşehir'i gezdi - Son Dakika
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Atina Nevşehirliler Derneği üyeleri Nevşehir'i gezdi

07.06.2022 15:52
Atina Nevşehirliler Derneği üyeleri Nevşehir'i gezdi

Mübadele döneminde Nevşehir'den Yunanistan'a göç eden ailelerin yakınlarından oluşan heyet Nevşehir'i ziyaret etti.

Mübadele döneminde Nevşehir'den Yunanistan'a göç eden ailelerin yakınlarından oluşan heyet Nevşehir'i ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1924 yılındaki mübadelede aile büyükleri Yunanistan'ın başkenti Atina'ya göç edenlerce kurulan Atina Nevşehirliler Derneği üyesi 25 kişilik grup, ailelerinin doğup büyüdüğü toprakları görmek için kente geldi.

Kayadan oyma tarihi yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezen heyet, burada Nevşehir Belediyesi Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.

Daha sonra belediyeye geçen konuklar, Belediye Başkanı Mehmet Savran tarafından ağırlandı.

Heyetle Belediye Meclis Salonu'nda görüşen Savran, kent ve Kapadokya'daki tarihi, doğal ve kültürel alanlarla ilgili bilgi verdi.

Atina Nevşehirliler Derneği Başkanı Kiriaki Broliu ise Nevşehir'de bulunmanın kendilerine çok özel duygular hissettirdiğini belirterek, misafirperverliklerinden dolayı Savran'a teşekkür etti.

Atina Nevşehirliler Derneği üyeleri Nevşehir'i gezdi
Atina Nevşehirliler Derneği üyeleri Nevşehir'i gezdi
Atina Nevşehirliler Derneği üyeleri Nevşehir'i gezdi
Atina Nevşehirliler Derneği üyeleri Nevşehir'i gezdi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Yunanistan, Nevşehir, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Atina Nevşehirliler Derneği üyeleri Nevşehir'i gezdi - Son Dakika

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