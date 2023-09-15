Ayasofya Camii'nin restorasyon nedeniyle 50 yıl ibadete kapalı kalacağı iddialarını İletişim Başkanlığı yalanladı - Son Dakika

Ayasofya Camii'nin restorasyon nedeniyle 50 yıl ibadete kapalı kalacağı iddialarını İletişim Başkanlığı yalanladı

Son Güncelleme: 15.09.2023 19:33

Ayasofya Camii'nin restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu süreçte ibadete kapalı kalacağı iddialarını Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi yalanladı. Açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası doğru değildir. 1'inci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayasofya bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacaktır." ifadelerine yer verildi.

Ayasofya Camii'nin restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu süreçte ibadete kapalı kalacağı iddialarına Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası doğru değildir. 1'inci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayasofya bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacaktır." ifadelerine yer verildi.

"AYASOFYA'NIN RESTORASYONU 50 YIL SÜRECEK" İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılında cami olarak ibadete açılan Ayasofya ile ilgili çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Ayasofya Camii'nin restorasyonunun 50 yıl süreceği, bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddia edildi.

"İDDİA DOĞRU DEĞİL, AYASOFYA İBADET VE ZİYARETE AÇIK OLACAK"

İddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Açıklamada, iddiaların doğru olmadığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi: "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi restorasyonunun 50 yıl süreceği ve bu sürede ibadet ve ziyarete kapalı olacağı iddiası doğru değildir. 1'inci etabın Ocak 2024, ikinci etabın ise 3 yıl içinde tamamlanması planlanmaktadır. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi bu süreçte ibadet ve ziyarete açık olacaktır."

Ayasofya'nın 50 yıl ibadete kapalı kalacağı iddialarına İletişim Başkanlığı'ndan yalanlama
Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayasofya Camii'nin restorasyon nedeniyle 50 yıl ibadete kapalı kalacağı iddialarını İletişim Başkanlığı yalanladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ayasofya Camii'nin restorasyon nedeniyle 50 yıl ibadete kapalı kalacağı iddialarını İletişim Başkanlığı yalanladı - Son Dakika
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