Ayder Kardan Adam Festivali Başladı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Ayder Kardan Adam Festivali Başladı

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Ayder Kardan Adam Kış Festivali, ertelenmenin ardından renkli görüntülerle başladı ve yoğun ilgi gördü.

15.02.2025 16:45
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Ayder Kardan Adam Kış Festivali renkli görüntülere sahne oldu

RİZE - Bolu'da geçtiğimiz ay yaşanan yangın faciasının ardından Şubat ayına ertelenen Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'ndaki Ayder Kardan Adam Kış Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Bu yıl 24-25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleşmesi planlanan Ayder Kardan Adam Kış Festivali, Bolu Kartalkaya'da 21 Ocak 2025 tarihinde Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmesi nedeniyle ertelenmişti. 14-15-16 Şubat tarihlerine ertelenen festivalin 17'incisi dün itibariyle başladı. Festivalin ikinci günün Cumartesi gününe rastlaması nedeniyle yoğun bir katılım oldu. Yerel sanatçıların sahne aldığı konserde vatandaşlar eğlencenin tadını çıkardı. Festival alanında oluşan pistte eğlenen vatandaşlar geçmişte yaşanan olumsuzluklar nedeniyle festivalde şambrellerle kaymak yasaklandığı için naylon, muşamba ve plastik maddelerin üzerine oturarak tepeden aşağıya doğru kaydı.

Festival için Ayder Yaylası'na geldiğini dile getiren Melike Çelik "Ayder Kardan Adam, Kış Festivali için geldik. Oldukça keyifli ve güzel geçiyor. Kardan evler yapmışlar, kar üzerinde horon oynamak, gerçekten çok eğlenceli geçiyor. Çok iyi de bir kalabalık, güzel kar var. Düne göre hava şartları da bugün daha iyi. Çok güzel eğleniyoruz" ifadelerini kullandı.

Ayder Yaylası'nda turizm işletmeciliği yapan İbrahim Yılmaz, festivale yoğun bir katılımın olduğunu kaydederek "Festival yoğun bir coşku ile geçiyor. Gecikmeli de olsa festivale başladık. Katılım oldukça fazla. Bölgeye festival için gelen çok fazla misafir var. Rezervasyonlarda yoğun" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Ayder Kardan Adam Festivali Başladı - Son Dakika

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