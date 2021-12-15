Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çerçioğlu, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceledi.

Haber kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Ciğerlerimiz yandı" ile Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti atmaca" fotoğraflarını seçen Çerçioğlu, spor kategorisinde ise Şebnem Coşkun'un "Kadınlar için daldı" karesine oy verdi.

Tüm fotoğrafları çok beğendiğini ve seçim yaparken zorlandığını belirten Çerçioğlu, yoğun emek harcayan AA çalışanlarını tebrik etti.