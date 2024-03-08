Aydın\'da Kadın Girişimciler Sergi Açtı

Göbeklitepe Ören Yeri 2 milyon 551 bin ziyaretçiyi ağırladı

Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen Göbeklitepe Ören Yeri, 2019 yılından bu yana 2 milyon 551 bin ziyaretçiyi ağırladı. Şanlıurfa Müzesi ve Alman Arkeoloji Enstitüsü tarafından yürütülen kazılarda bulunan eserler, dünya arkeolojisi açısından büyük önem taşıyor. Göbeklitepe'nin tarihi ve anıtsal yapısı, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor ve ziyaretçi sayısı her yıl artıyor.