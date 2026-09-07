Aydın\'da müze ziyaretçi sayısı düştü, özel müzelere ilgi arttı

Tarihinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve adeta açık hava müzesi konumunda olan Aydın'da, 2024 yılında 446 bin 463 olan müze ziyaretçi sayısı 2025 yılında yaklaşık yüzde 4 azalarak 428 bin 685 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Kültürel Miras İstatistikleri'ni yayımladı. Verilere göre Aydın'da bakanlığa bağlı ve özel olmak üzere toplam 14 müze bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı 6 müze, 9 ören yeri bulunan Aydın'da ayrıca 8 tane de özel müze bulunuyor. Aydın'da 2025 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yerini 318 bin 373'ü ücretli, 110 bin 312'si ücretsiz olmak üzere toplam 428 bin 685 kişi ziyaret etti. Bir yıl içerisinde Aydın'da 48 bin 92 adet Müze Kart satışı yapılırken, bakanlığa bağlı 6 müzede toplam 115 bin 701 eser bulunuyor.

Aydın'da 78 bin sikke var

Bakanlığa bağlı müzelerdeki eserlerin yıl sonu mevcut sayılarına bakıldığında ise Aydın'da 29 bin 657 arkeolojik materyal, 4 bin 918 etnografik materyal, 78 bin sikke, bin 775 mühür ve mühür baskısı, bin 339 arşiv dökümanları, 1 el yazması, 11 diğer eserler bulunuyor.

Aydın'da 8 tane özel müze var

Aydın'daki 8 özel müzede ise 2 bin 378 eser sergilenirken 2025 yılında özel müzeleri toplam 211 bin 895 kişi ziyaret etti. Aydın'da 2025 yılı verilerine göre korunmaya alınan sokaklar, şehitlikler, anıt ve abideler olmak üzere toplam bin 959 taşınmaz kültür varlığı bulunurken, 575 adet de sit alanı yer alıyor.

Özel müzelere ilgi arttı

Aydın'da 2024 yılında bakanlığa bağlı 6 müze ve 9 ören yerini 446 bin 463 kişi ziyaret ederken, bu rakam 2025 yılında yaklaşık yüzde 4 oranında azalarak 428 bin 685 oldu. 2024 yılında 42 bin 775 kişinin ziyaret ettiği 8 özel müzeye yapılan ziyaretler ise 2025 yılında dikkat çeken bir yükseliş yaşadı. Özel müzelere yapılan ziyaret sayısı son bir yılda yüzde 395 oranında artarak 211 bin 895 oldu.