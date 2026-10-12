Aydın\'da üniversiteliler Kuşadası ve Karacasu gezisiyle kültür mirasını keşfetti

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde üniversiteli gençler, gerçekleştirilen kültür gezileriyle hem Aydın'ı daha yakından tanıyor hem de doğayla iç içe bir gün geçiriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gençlere yönelik etkinlikler aralıksız devam ediyor. Gençlerin sosyal, kültürel alanda aktif olmalarını ve Aydın'ı daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında gerçekleştirilen kültür gezilerinin, bu hafta ki durağı Kuşadası ve Karacasu oldu. Kuşadası ve Karacasu'yu ziyaret eden gençler, hem Aydın'ı tanıdı hem doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gelin Tanış Olalım Projesi kapsamında öğrencilerimizle Kuşadası gezisi ve Afrodisias Antik Kenti ziyareti gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz, geleneksel el sanatlarımızı yakından tanımak amacıyla çömlek atölyelerini ziyaret ederek kültürel mirasımızı keşfetti" ifadeleri yer aldı.