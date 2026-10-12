Aydın'da üniversiteliler Kuşadası ve Karacasu gezisiyle kültür mirasını keşfetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da üniversiteliler Kuşadası ve Karacasu gezisiyle kültür mirasını keşfetti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın\'da üniversiteliler Kuşadası ve Karacasu gezisiyle kültür mirasını keşfetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen Gelin Tanış Olalım Projesi kapsamında üniversiteli gençlere kültür gezileri düzenlendi. Bu hafta Kuşadası ve Karacasu'ya giden öğrenciler, Afrodisias ve çömlek atölyelerini ziyaret ederek kültürel mirası keşfetti.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde üniversiteli gençler, gerçekleştirilen kültür gezileriyle hem Aydın'ı daha yakından tanıyor hem de doğayla iç içe bir gün geçiriyor.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde gençlere yönelik etkinlikler aralıksız devam ediyor. Gençlerin sosyal, kültürel alanda aktif olmalarını ve Aydın'ı daha yakından tanımalarını sağlamak amacıyla 'Gelin Tanış Olalım' projesi kapsamında gerçekleştirilen kültür gezilerinin, bu hafta ki durağı Kuşadası ve Karacasu oldu. Kuşadası ve Karacasu'yu ziyaret eden gençler, hem Aydın'ı tanıdı hem doğayla iç içe bir gün geçirdi.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Gelin Tanış Olalım Projesi kapsamında öğrencilerimizle Kuşadası gezisi ve Afrodisias Antik Kenti ziyareti gerçekleştirildi. Öğrencilerimiz, geleneksel el sanatlarımızı yakından tanımak amacıyla çömlek atölyelerini ziyaret ederek kültürel mirasımızı keşfetti" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: İHA
Kültür SanatKaracasuKuşadasıGençlikKültürAydınYaşamSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı Listede bir de Türk var Lionel Messi geleceğin dünya yıldızlarını açıkladı! Listede bir de Türk var
Örümcek Adam’dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı Örümcek Adam'dan şaşırtan hareket: Geçen ay boşandığı eşinin nikahını kıydı
Trump’ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak
Ordu taarruza geçti Husilere eş zamanlı 1732 operasyon Ordu taarruza geçti! Husilere eş zamanlı 1732 operasyon
İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı 72 madenci hayatını kaybetti İki ülke sınırındaki altın madenine hava saldırısı! 72 madenci hayatını kaybetti
Tokat’ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu Okullar tatil edildi Tokat'ta 2 bin 914 kişi hastanelik oldu! Okullar tatil edildi
10:15
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
28 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
10:04
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti RAMS Park kapalı gişe
Servet değerindeki biletler kapış kapış gitti! RAMS Park kapalı gişe
09:57
Biletler yok satmıştı Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
Biletler yok satmıştı! Galatasaray-Barcelona maçı öncesi 9 gözaltı
09:32
Arda Turan’dan Milli Takım teklifine olay yanıt TFF hemen karşılık verdi
Arda Turan'dan Milli Takım teklifine olay yanıt! TFF hemen karşılık verdi
09:18
Fon soruşturmaları sürerken TMSF’den dikkat çeken hamle 75 personel alınacak
Fon soruşturmaları sürerken TMSF'den dikkat çeken hamle! 75 personel alınacak
08:56
Avrupa’da suikast alarmı Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2026 10:20:42. #.0.2#
SON DAKİKA: Aydın'da üniversiteliler Kuşadası ve Karacasu gezisiyle kültür mirasını keşfetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei