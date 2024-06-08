Aydın\'da YKS Sonrası Dezavantajlı Öğrencilere Kalem Seti Toplandı

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Aydın'da, dezavantajlı öğrencilere verilmek amacıyla Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası sınava giren öğrencilerden gönüllülük esasına göre kalem seti toplandı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Aydın Gençlik Merkezinde görevli gençlik liderleri, sınav sonrası kalem seti toplama etkinliğini Aydın Adnan Menderes Üniversitesinde gerçekleştirdi.

Sınav yapılan binalarda bekleyen velilere simit ve su ikramında bulunan gençlik liderleri, sınavdan çıkan adaylara da simit ve su ikram etti.

Gençlik liderleri, sınav için öğrencilere dağıtılan kalem setlerini sınavdan sonra vermek isteyenlerin bırakmaları amacıyla sınav alanları çıkışlarına geri dönüşüm kutusu koydu.

Aydın Gençlik Merkezi'nde görevli Ayşe İlke Kaya, kalem setlerini Gençlik ve Spor Bakanlığının yürütmüş olduğu genç dönüşüm projesi kapsamında topladıklarını belirterek, kalem setlerinin dezavantajlı öğrencilere hediye edileceğini kaydetti.

Kalem toplama etkinliğinin yarın gerçekleştirilecek Alan Yeterlilik Testleri (AYT) sonrası da yapılacağı belirtildi.