Aydın'ın turizm marka değeri Vali Osman Varol başkanlığındaki toplantıda ele alındı. - Son Dakika
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Aydın'ın turizm marka değeri Vali Osman Varol başkanlığındaki toplantıda ele alındı.

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Aydın\'ın turizm marka değeri Vali Osman Varol başkanlığındaki toplantıda ele alındı.
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Aydın'da Vali Dr. Osman Varol'un başkanlık ettiği Turizm Sektör Toplantısı'nda, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerini turizme kazandırma ve marka değerini güçlendirme çalışmaları değerlendirildi. Toplantıda sektör paydaşlarının iş birliği yapmasının önemine vurgu yapıldı.

Aydın Valisi Dr. Osman Varol başkanlığında gerçekleştirilen Turizm Sektör Toplantısı'nda, kentin tarihi, kültürel ve doğal değerlerinin turizme kazandırılması ve turizmde marka değerinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı.

Aydın'da turizm sektörünün mevcut durumu ve kentin turizm potansiyelinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların değerlendirildiği Turizm Sektör Toplantısı gerçekleştirildi. Vali Dr. Osman Varol başkanlığında düzenlenen toplantıda, Aydın'ın sahip olduğu tarihi, kültürel ve doğal değerlerin turizm potansiyeline kazandırılması konusunda yapılabilecek çalışmalar görüşüldü. Kentin güçlü bir turizm markası haline gelmesine yönelik adımların da değerlendirildiği toplantıda, sektörün gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca turizm sektöründeki paydaşlar arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekilirken, Aydın'ın marka değerini güçlendirmeye yönelik çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Aydın'ın turizm marka değeri Vali Osman Varol başkanlığındaki toplantıda ele alındı. - Son Dakika
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