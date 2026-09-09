Aydın Nazilli'deki zeytinlik yangınında 2 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika
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Aydın Nazilli'deki zeytinlik yangınında 2 dönüm alan zarar gördü

Aydın Nazilli\'deki zeytinlik yangınında 2 dönüm alan zarar gördü
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 2 dönüm zeytinlik zarar görürken, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, yangında 2 dönüm zeytinlik zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın saat 15.30 sıralarında merkez Pınarbaşı Mahallesi kırsalında meydana geldi. İddiaya göre ilçeyi tepeden gören zeytinlik içerisinde alkol kullanan şahıslardan kaynaklandığı ifade edilen yangınla ilgili ihbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri kısa sürede alana gelerek çalışma başlattı. Muğla orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Nazilli Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Nazilli İtfaiye ekibi ile birlikte havadan 2 helikopterin çalışması sonucu yaklaşık bir saatte kontrol altına alındı. Çok sayıda arazöz ve orman işçisinin de destekleri ile soğutma çalışmaları sürerken öte yandan yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

Kültür Sanat, Hava Durumu, 3. Sayfa, Nazilli, Güncel, Aydın, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Aydın Nazilli'deki zeytinlik yangınında 2 dönüm alan zarar gördü - Son Dakika

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