Aydın Valisi Varol'un kazı haberi karesi kaynaktan iptal edildi, abonelere duyuruldu

Aydın Valisi Varol'un kazı haberi karesi kaynaktan iptal edildi, abonelere duyurulduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın mahreciyle saat 09.08'de servis edilen 'Aydın Valisi Varol, Horasan kazı çalışmalarını yerinde inceledi' başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edildi. Özür dilendi; haberde hâlâ yer alan fotoğrafların kullanılması konusu abonelerin dikkatine sunuldu.
Bugün saat 09.08'de Aydın mahreciyle servis edilen "Aydın Valisi Varol, Horasan kazı çalışmalarını yerinde inceledi" başlıklı haberin bir karesi kaynağından iptal edilmiştir. Özür diler, haberde an itibariyle mevcut bulunan fotoğrafların kullanılması hususunu abonelerimizin dikkatine sunarız.
Kaynak: İHA
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