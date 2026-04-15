Ayla Sökemen'in Hikayesi: 'Çocuklar Gibi' Belgeseli

15.04.2026 22:16
Down sendromlu ressam Ayla Sökemen'in hayatı ve sanatı, Mersin'de izleyici ile buluştu.

Down sendromlu ressam Ayla Sökemen'in hayat hikayesini anlatan "Çocuklar Gibi" adlı belgesel film, Mersin'de izleyiciyle buluştu.

Sökemen'in resim yapmaya başlama süreci, aile ilişkileri, üretmiş olduğu eserler ve sanata bakış açısının anlatıldığı filmin galası Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yönetmen Zülfü Gül ve 33 yaşındaki ressam Sökemen, gösteriminin ardından sanatseverlerin sorularını yanıtladı.

Ressam Sökemen, AA muhabirine, insanların hayat hikayesini aktaran filmi izlemesinden dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Ayla Sökemen'in ablası Ayça Sökemen de kardeşini anlatan filmin kendisini duygulandırdığını belirtti.

Ayla'nın hayat hikayesinden çok sanatıyla ön plana çıkmasını istediklerini ifade eden Ayça Sökemen, "Zaten Ayla da bunu gösterdi. Adının duyulması bizim için onur ve gurur verici. Bu basamakları kendisi emekleyerek çıktı. Kendisiyle gurur ve onur duyuyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA

