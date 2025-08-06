Aylin Kılıç: Mutlak Kulakla Dünya Sahnesine

19. Uluslararası Pera Piyano Festivali ile Sun Artist müzik yarışmalarında birincilik elde eden "mutlak kulak (absolut kulak)" Aylin Kılıç, Türkiye'nin kültürel değerlerini ve müzikal zenginliğini dünyaya tanıtmak için ünlü piyanistler Fazıl Say, Gülsin Onay ve İdil Biret'i örnek alıyor.

Kocaeli'de 5 yaşındayken piyano çalmaya başlayan ve müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle yapılan testlerle mutlak kulak (duyulan notayı bir referans almadan, başka bir notayla karşılaştırmadan tanıyabilme yeteneği) olduğu belirlenen 12 yaşındaki Kılıç, bu yıl, 19. Uluslararası Pera Piyano Festivali ile Sun Artist müzik yarışmalarında birinci oldu.

Eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarında devam eden Kılıç, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na katılıp Türkiye'nin kültürünü ve müzik alanındaki zenginliğini dünyaya tanıtmak istiyor.

"En iyi Türk besteci ödülünü aldım"

Katıldığı iki uluslararası yarışmada kendi yaş kategorisinde birincilik elde eden Kılıç, AA muhabirine, "En iyi Türk besteci" ödülüne de layık görüldüğünü söyledi.

Ekim ayında Gürcistan'da düzenlenecek yarışmaya katılacağını ve konser vereceğini aktaran Kılıç, "Ben de Fazıl Say, Gülsin Onay ve İdil Biret gibi Türk toplumuna örnek, dünyaca ünlü bir piyanist olmak istiyorum. Çünkü ülkemin kültürel değerlerini ve müzikal zenginliklerini onlar gibi bütün dünyaya tanıtmak istiyorum." dedi.

Anne Aysun Kılıç ise kızının 8 yaşından itibaren katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda çok iyi dereceler elde ettiğini kaydetti.

Aylin'in müziğini tüm dünyaya duyurmak istediğini belirten Kılıç, "Aylin'in idolleri arasında ülkemizi başarıyla temsil eden çok değerli piyanist Fazıl Say, çok değerli devlet sanatçısı Gülsin Onay ve İdil Biret yer alıyor. Aylin de onların izinde. Ülkemizi temsil eden çok başarılı bir konser piyanisti olmak istiyor ve en büyük hedefleri arasında Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yer almak var." ifadelerini kullandı.