Ayvalık açıklarında 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bottaki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ayvalık açıklarında lastik botun içinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti.
Sahil Güvenlik botu "KB-155" ile bölgeye ulaşan ekipler, bottaki 10'u çocuk 18 düzensiz göçmeni kurtardı.
Yasa dışı yollarla Midilli Adası'na gitmek istedikleri anlaşılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili bir organizatör gözaltına alındı.
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